HOME WOMEN LIFE

5 Daftar Makanan yang Bikin Otak Ngelag, Gorengan hingga Mie Instan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |16:36 WIB
Otak belakangan sering ngelag alias lambat? Waspada, bisa jadi hal tersebut karena pengaruh makanan yang sering kamu konsumsi sehari-hari. 

Pasalnya, otak itu organ yang sangat “lapar” energi dan sensitif terhadap apa yang kita makan. Jadi, kalau kita konsumsi makanan yang salah, otaknya bisa langsung ngelag alias lemot.

Berikut daftar makanan yang bisa bikin otak ngelag alias bikin lemot, susah fokus, atau mudah lelah secara mental, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Rabu (9/4/2025).

1. Makanan Tinggi Gula (Makanan Manis & Minuman Bersoda)

Gula memang bisa memberi energi cepat, tapi juga bisa menyebabkan sugar crash alias penurunan energi secara mendadak. Ini bisa bikin otak jadi lemot, susah konsentrasi, dan gampang ngantuk.


2. Makanan Tinggi Lemak Jenuh (Gorengan, Fast Food)

Lemak jenuh dalam jumlah besar bisa memperlambat aliran darah ke otak dan memicu peradangan, yang berdampak pada penurunan fungsi kognitif. Efek jangka panjangnya bisa memperburuk daya ingat.


3. Makanan Ultra-Proses (Mie instan, snack kemasan, sosis, nugget)

Kandungan bahan tambahan seperti MSG, pengawet, pewarna, dan gula atau garam tinggi bisa mengganggu keseimbangan kimia di otak. Ini bikin otak cepat lelah dan gampang overheat alias ngelag.

 

