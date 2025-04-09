Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral, Dokter Residen Anestesi PPDS Diduga Perkosa Keluarga Pasien Usai Dibius

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |12:03 WIB
Viral, Dokter Residen Anestesi PPDS Diduga Perkosa Keluarga Pasien Usai Dibius
Viral, Dokter Residen Anestesi PPDS Diduga Perkosa Keluarga Pasien Usai Dibius, (Foto: Ilustrasi)
A
A
A

Viral seorang residen Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi diduga menjadi pelaku pemerkosa keluarga pasien. Hal tersebut dilakukan usai memberikan obat bius kepada korban.

Mirisnya, rudapaksa ini bukan hanya dilakukan oleh satu orang, melainkan dua oknum residen PPDS Anestesi. Penunggu pasien tak sadarkan diri lantaran obat bius yang diberikan oleh oknum tersebut dengan dalih ingin mengambil darah.

Kabar ini tersebar melalui unggahan sebuah tangkapan layar dari pesan singkat di akun Instagram @ppdsgramm. Dalam pesan tersebut memperlihatkan sebuah pertanyaan kepada seorang dokter atas tindakan tersebut.

“Assalamualaikum dok, izin saya mendapat informasi bahwa ada 2 residen Anestesi PPDS FK melakukan pemerkosaan kepada penunggu pasien dengan menggunakan obat bius,” tulisnya.

Tak hanya itu, kasus pemerkosaan itu diketahui karena adanya rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi dua oknum residen PPDS Anestesi tersebut. Kini, keluarga korban memutuskan menempuh jalur hukum untuk menuntut perbuatan pelaku.

Dijelaskan pula kronologi pembiusan dan dugaan pemerkosaan ini bermula saat korban seorang perempuan menjaga ayahnya di ruangan ICU yang membutuhkan darah saat tengah malam untuk operasi. 

Kemudian, pelaku datang dengan modus menawarkan korban agar cepat mendapat pelayanan crossmatch darah yang merupakan prosedur penting sebelum transfusi darah untuk memastikan kecocokan antara darah donor dan penerima.

Selanjutnya korban dibawa ke lantai 7 gedung yang merupakan bangunan baru dan diminta mengganti baju dengan pakaian pasien. Korban yang diduga tidak mengetahui prosedur pengecekan darah hanya mengikuti saja arahan dari dokter anestesi tersebut.

 



      
