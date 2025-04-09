Advertisement
HOME WOMEN LIFE

15 Checklist Persiapan Pernikahan, Nomor 14 Wajib Banget!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |11:42 WIB
15 Checklist Persiapan Pernikahan, Nomor 14 Wajib Banget!
15 Checklist Persiapan Pernikahan, Nomor 14 Wajib Banget! (Foto: Freepik)
A
A
A

Persiapan pernikahan bisa bikin stres, apalagi kalau banyak yang belum terselesaikan. List bantu kamu tetap tenang dan yakin semuanya ‘on track’.

List persiapan pernikahan sangat penting karena banyak detail kecil yang harus dipikirkan. Tanpa list, gampang banget kelewat, kayak lupa pesan MC atau lupa urus dokumen nikah.

Dengan list, kamu bisa nyusun timeline dan tahu kapan harus ngelakuin apa. Jadi gak serba dadakan atau ngebut di detik terakhir.

Checklist juga bikin kamu tahu mana yang udah dibayar, mana yang belum, dan bisa kontrol pengeluaran biar gak boncos.

Nah, berikut 15 checklist persiapan pernikahan, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Rabu (9/4/2025).

1. Tentukan Tanggal Pernikahan

Setelah lamaran atau sudah ada kesepakatan untuk menikah, maka jangan tunda untuk segera pilih tanggal pernikahan yang sesuai untuk pernikahan kamu dan pasangan. 

Pastikan tanggal tersebut tidak bertabrakan dengan acara penting lainnya dan tidak mepet sehingga kamu bisa punya cukup waktu untuk melakukan persiapan pernikahan yang matang.


2. Anggaran Keuangan

List pernikahan persiapan selanjutnya adlaah menetapkan anggaran yang realistis untuk pernikahan kamu. Jangan memaksakan untuk melaukan pesta yang terlalu mewah bila memang tabungan kamu dan pasangan tidak mencukupi.


3. Tentukan Tema atau Gaya Pernikahan

Apakah kamu dan pasangan ingin pernikahan dengan tema atau gaya yang formal, santai, tradisional, atau tema khusus lainnya. Gaya ini akan mempengaruhi banyak aspek pernikahan kamu, mulai dari dekorasi hingga pakaian pengantin.


4. Cari dan Pesan Venue Pernikahan

Setelah kamu menentukan tema pernikahan, tentunya kamu pasti sudah tahu butuh venue pernikahan yang outdoor atau indoor. Dengan begitu, kamu bisa langsung membuat list nominasi beberapa venue pernikahan yang sesuai dengan kebutuhanmu.


5. Buat Estimasi Jumlah Tamu

Selanjutnya, persiapan pernikahan yang harus kerjakan adalah kamu dan pasangan harus menghitung berapa kira-kira total tamu yang akan hadir. Hitungannya per kepala ya, jangan perundangan saja.

 

Halaman:
1 2 3
      
