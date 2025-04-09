Biar Tetap Sehat, Ini 4 Pilihan Olahraga di Rumah Usai Liburan

Melakukan olahraga setelah libur panjang ini penting untuk menjaga stamina dan imunitas tubuh. Pasalnya, penyakit akan mudah menyerang khususnya saat memasuki musim pancaroba dan cuaca yang tak menentu. Tubuh juga berisiko mengalami penurunan imunitas akibar perubahan cuaca.

Melansir Healthline, olahraga bermanfaat bagi Anda dan meningkatkan kekebalan tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kekebalan tubuh, olahraga dengan intensitas sedang adalah yang terbaik.

Secara umum, berolahraga dengan intensitas sedang hingga berat selama 60 menit atau kurang adalah yang terbaik untuk mendapatkan manfaat olahraga dalam meningkatkan kekebalan tubuh. Jika Anda melakukannya setiap hari, sistem kekebalan tubuh dan metabolisme Anda akan terus menguat.

Karenanya, aktivitas olahraga harus tetap dilakukan. Tak selalu di luar, ada beberapa kegiatan olahraga yang bisa Anda lakukan di rumah khususnya saat hujan lebat.

Berikut rekomendasi olahraga saat musim hujan dilansir dari berbagai sumber, Selasa (8/4/2025).

1. Yoga

Pertama ada yoga. Olahraga satu ini tentu bisa Anda lakukan di dalam. Yoga memberikan banyak manfaat salah satunya untuk kesehatan tubuh dan mental. Dilansir Healthline, Selasa (8/4/2025), 15 studi penelitian menemukan hasil bahwa yoga dengan berbagai gaya, intensitas, dan durasi mengurangi penanda biokimia peradangan pada beberapa kondisi kronis.

2. Skipping

Kemudian ada skipping atau lompat tali. Lompat tali bisa membakar 10 kalori dalam satu menit dan juga menguatkan kaki, bokong, bahu, perut, dan lengan Anda.

Rata-rata, Anda bisa membakar 200 kalori dalam sesi 10 menit setiap hari saat melakukan skipping. Untuk itu, skipping atau lompat tali merupakan olahraga yang direkomendasi saat di rumah.

3. Squad

Selanjutnya ada squad. Squad sangat bermanfaat untuk memperkuat kaki dan otot inti Anda.

Cara melakukan squad di rumah pun cukup mudah. Berdirilah di depan kursi dengan kaki dibuka selebar bahu, turunkan punggung dan ke bawah hingga pantat menyentuh kursi, biarkan lengan terentang di depan Anda.