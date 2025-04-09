Nagita Slavina Pakai Tas Seharga Hampir Rp170 Juta, Netizen: Harganya Bisa Bikin Dapur Mewah Plus Isinya!

Nagita Slavina kembali mencuri perhatian dengan gaya elegannya. Dalam unggahan yang dibagikan akun penggemarnya, @fanpage_nagitaslavina, istri Raffi Ahmad ini terlihat mengenakan tas mewah dari brand ternama Chanel.

Tas yang dikenakan Nagita adalah Chanel Classic 11.12 Handbag, salah satu koleksi tas tangan klasik yang selalu menjadi incaran para pecinta fashion. Tas ini memiliki desain quilted leather dengan khas Chanel, dilengkapi dengan logo Chanel monogram di bagian depan, serta rantai panjang yang membuatnya semakin elegan saat dikenakan. Warna hitam dengan finishing matte memberikan sentuhan mewah dan mudah dipadukan dengan berbagai outfit.

Selain itu, yang bikin netizen heboh adalah harganya. Berdasarkan informasi yang beredar, tas ini dibanderol sekitar Rp169.900.000. Jika dihitung, jumlah ini cukup untuk membangun dapur impian dengan kitchen set mewah, peralatan masak canggih, serta stok bahan makanan berkualitas premium yang bisa bertahan hingga setahun. Tak heran jika banyak warganet yang dibuat tercengang melihat harga tas yang dikenakan Nagita.

Tak butuh waktu lama, unggahan ini langsung dipenuhi komentar dari warganet yang takjub dengan koleksi fashion Nagita.

“Allahuakbar.. Nagita Istigfar Slavina.. harga tasnya bisa bikin dapur beserta isinya” tulis @arn***