HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak yang Susah Mengekspresikan Cinta, Diam-Diam Bucin Abis!

Sharleen Marshanda , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |00:36 WIB
3 Zodiak yang Susah Mengekspresikan Cinta, Diam-Diam Bucin Abis!
3 Zodiak yang Susah Mengekspresikan Cinta, Diam-Diam Bucin Abis (Foto: Freepik)
A
A
A

Zodiak-Zodiak ini dikenal sulit untuk mengekspresikan rasa cintanya, namun bukan berarti rasa itu tidak pernah ada. Bahkan ternyata diam-diam bucin abis.

Berikut zodiak yang susah mengekspresikan cinta, namun diam-diam bucin abis: 


1. Capricorn

Capricorn bukan tipe zodiak yang pandai mengungkapkan perasaan, apalagi setelah kencan. Bukannya memberi kata-kata manis atau romantis, mereka justru lebih sering curhat ke teman-temannya dan membahas hal-hal yang menurut mereka kurang pas dari kencan tersebut.

Zodiak ini mempunyai standar tinggi dalam urusan cinta, bahkan sejak pertemuan pertama. Mereka biasanya punya kriteria tertentu tentang apa yang mereka cari dalam pasangan. Capricorn juga tipe yang sudah punya rencana jelas untuk masa depan, jadi mereka hanya mau menjalin hubungan dengan seseorang yang sejalan dengan visi mereka. Kalau ada calon pasangan yang masih “mencari jati diri” atau belum tahu arah hidupnya, Capricorn cenderung tidak tertarik.

Selain itu, mereka suka ketika pasangannya benar-benar berusaha untuk mengesankan mereka. Capricorn sudah terbiasa mandiri dan memiliki semua yang mereka butuhkan, jadi butuh sesuatu yang benar-benar istimewa untuk membuat mereka terpesona dan jatuh cinta.

2. Virgo

Virgo merupakan zodiak yang dikenal sangat perfeksionis. Mereka punya gambaran jelas tentang apa yang mereka inginkan dalam hidup, termasuk dalam urusan cinta. Saat bertemu seseorang yang baru, mereka ingin terhubung secara intens, mulai dari mengobrol setiap jam hingga kencan malam setiap akhir pekan.

Namun, Virgo juga tipe zodiak yang sangat memperhatikan hal kecil dan cenderung lebih banyak mengamati daripada menunjukkan perasaannya secara langsung. Zodiak ini sering kali menganggap tindakan lebih penting daripada kata-kata manis, sehingga mereka jarang mengekspresikan kasih sayang dengan cara yang romantis.

Selain itu, mereka mengharapkan pasangannya melakukan hal yang sama. Misalnya, jika kamu datang terlambat lima menit saat kencan, mereka pasti akan menyadarinya. Dan kalau itu terjadi terlalu sering, jangan heran jika Virgo mulai merasa kurang nyaman. Mereka mungkin tidak langsung mengungkapkan rasa kecewanya, tapi diam-diam menyimpan perasaan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
