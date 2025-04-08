Menilik 15 Kata-Kata Unik yang Ditulis Pemudik saat Pulang Kampung

Mudik merupakan momen yang sangat ditunggu oleh umat muslim saat Hari Raya Idul Fitri. Pasalnya beberapa orang menjadikan mudik sebagai waktu yang tepat untuk bertemu kembali dengan keluarga, terutama para perantau.

Banyak orang yang memakai kendaraan pribadi untuk bisa mudik ke kampung halaman. Uniknya, dalam beberapa tahun terakhir terdapat fenomena unik yang dilakukan oleh para pemudik.

Salah satunya menempelkan kata-kata lucu, unik dan memberi hiburan kepada pemudik lainnya. Dilansir dari berbagai sumber, berikut 15 kata-kata unik yang ditulis oleh para pemudik di kendaraan pribadinya:

1. Nekat pulang demi sirup marjan dan kaleng kongguan isi rengginang.

2. Bu, Bapak! Aku pulang gak bawa mantu, mantumu rewel jadi tak ditinggal di Rest Area.

3. Mudik lebaran jangan tanya kapan nikah, pacar aja belum punya.

4. Maaf Pak, Bu. Tahun ini lebaran belum bisa bawa jodoh, bawa kardus aja dulu.

5. Tiap tahun kumpul lebaran pasti ditanya kapan nikah?

6. Kita boleh sukses di tanah rantau, tapi rumah tempat terbaik untuk pulang.

7. Ora ono kata-kata, ponakan ku pitulas (Tidak ada kata - kata, ponakan saya ada 17)

8. Sampun disalip, kulo islam (Jangan disalib, saya islam)

9. Lebih baik kejebak macet di jalan, tapi ada tujuan. Daripada kejebak rasa nyaman, tapi tidak jadian.

10. Udah lama gak pulang, pas pulang gak lama.

11. Balik ke kampung halaman, bukan ke hati mantan.

12. Mohon maaf perjalanan anda terganggu, lagi bawa istri hamil. Silakan duluan.

13. Bismillah mudik bersama Jakarta - Mekkah. Pegel dikit ga ngaruh, yang penting kumpul bersama keluarga.

14. Sepurane mak, anak mu mulih mung karo Vario, ora karo calon bojo (Maaf bu, anak mu pulang cuma sama Vario, gak sama calon istri)

15. Mak, akhirnya pulang boncengan gak kosong.

(Kemas Irawan Nurrachman)