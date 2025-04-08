Ahli Meditasi: Pentingnya Peduli Kesehatan Mental Para Pekerja

Budaya kerja yang sangat kompetitif, ditambah lagi dengan career insecurity, dan work-life imbalance membuat kesshatan mental menjadi ancaman. Jam kerja yang panjang dan tuntutan kerja yang berat seringkali membuat pekerja mengorbankan kebahagiaan dan kesehatan mental.

Guru meditasi dan pakar energi Bunda Arsaningsih, turut mengupas permasalahan kesehatan mental para pekerja Italia dari sisi spiritual. Bersama Yayasan Cahaya Cinta Kasih (YCCK), Bunda Arsaningsih mengadakan

talkshow dan meditasi bersama di Italia. Kegiatan berlangsung di Progress Country & Wine House, Via Palladio, Asolo pada Selasa 7 April 2025 waktu setempat atau Rabu, 8 April.

Bunda Arsaningsih menjelaskan kemakmuran bekerja terkait dengan hukum alam yakni tabur tuai dan energi mengikuti pikiran. Alam akan menangkap apa yang diradiasikan seseorang lewat pikirannya baik yang disadari atau tidak.

"Seringkali kecemasan mencuri kemakmuran. Sehingga butuh menata hati, menata pikiran yang salah untuk menjadi lebih positif,” ungkap Arsaningsih dalam keterangan resminya.

Sementara itu, pemerintah Italia menganggap penting persoalan itu dengan meluncurkan

layanan kesehatan mental nasional sejak Maret 2020. Berdasarkan survei Telus Health pada 2023 mengenai kondisi kesehatan mental pekerja di Italia, sebanyak 45% mengalami kecemasan, 35% mengalami depresi, 29% merasa tidak optimis terkait masa depan.