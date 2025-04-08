Potret Ruben Onsu Jadi Imam Sholat Desy Ratnasari

Ruben Onsu kembali menjadi sorotan yang masih terkait dengan keputusannya menjadi mualaf. Baru-baru ini terekam momen Ruben Onsu menjadi imam sholat Desy Ratnasari dan anaknya, Nasywa Nathania Hamzah.

Video Ruben Onsu menjadi imam saat sholat dengan Desy Ratnasari dibagian oleh salah satu akun Instagram sahabat mereka yang bernama @by_abank.

Belakangan kedekatan Ruben Onsu dan Desy Ratnasari memang selalu menjadi sorotan. Kini, momen sholat berjamaan kembali mencuri atensi publik. Berikut potret saat Ruben Onsu bertemu dengan Desy dan putrinya serta mengimami sholat:

1. Perdana jadi imam sholat Desy Ratnasari dan putrinya

Terungkap bahwa momen ini menjadi yang pertama kalinya bagi Ruben Onsu menjadi imam sholat Desy Ratnasari dan Nasywa. Video tersebut memperlihatkan cuplikan video Ruben Onsu mengimami salat Desy Ratnasari serta putrinya di sebuah musala.

2. Buka puasa bersama

Bukan hanya sholat berjamaah, Ruben, Desy, Nasywa dan sahabat mereka yang membagikan video tersebut tampak duduk bersama di meja makan untuk berbuka puasa karena mereka menjalankan puasa syawa.



3. Bincang-bincang santai

Pria bernama Abank yang membagikan momen tersebut pun mengungkap bahwa dirinya begitu bahagia bisa berbincang bersama Ruben, Desy, dan Nasywa.