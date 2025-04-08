5 Potret Hot Lisa Mariana, Wanita yang Klaim Melahirkan Anak Ridwan Kamil

Politisi Ridwan Kamil menjadi sorotan usai isu perselingkuhannya mencuat di media sosial. Wanita bernama Lisa Mariana mengungkap dugaan dirinya memiliki hubungan spesial dengan mantan Gubernur Jawa Barat itu.

Sementara itu, Ridwan Kamil telah membantah adanya hubungan gelap di antara dirinya dan Lisa. Suami Atalia Praratya ini bahkan tak segan menempuh jalur hukum atas tudingan perselingkuhan tersebut.

Lisa sendiri merupakan selebgram dan model yang memiliki ratusan ribu followers di Instagram. Lisa kerap tampil menggoda di media sosial dan menjadi sorotan netizen.

Lewat kuasa hukumnya, Daniel Putra Nababan, Lisa mengklaim sudah berbadan dua sekitar 2 minggu setelah menghabiskan 3 malam dengan RK di hotel. Sang model pun melahirkan anaknya pada 26 Januari 2022.

Daniel Nababan pun memastikan bahwa klaim kliennya itu bisa dibuktikan dengan dokumen yang jelas. “Tidak mungkin kami berani bicara begini kalau tidak ada bukti. Kami punya akta lahir anak,” ungkapnya.

Penasaran, seperti apa potret sosok Lisa Mariana, wanita yang mengaku jadi selingkuhan Ridwan Kamil? Berikut posenya dirangkum dari Instagram, @lisamarianaaa, Selasa (8/4/2025):



1. Pamer Body Seksi di Kolam Renang

Lisa Mariana tak ragu untuk memamerkan pose menggodanya di media sosial. Salah satunya potret saat wanita ini asyik pamer tubuh seksi di pinggir kolam renang.

Lisa terlihat duduk sembari berpose menggoda dengan latar belakang pemandangan kolam renang yang asri. Nampak wanita ini begitu percaya diri dan berpose manja.



2. Tebar Senyuman Manja

Lisa juga selalu menerbarkan senyuman manja khasnya saat berpose di depan kamera. Dengan balutan busana bernuansa hijau, Lisa berfoto bak model dan menunjukan deretan giginya yang putih. Ia juga membiarkan rambutnya panjangnya tergarai di foto tersebut.



3. Jadi Model Seksi Majalah Dewasa

Seperti diketahui, Lisa Mariana juga berprofesi sebagai model majalah dewasa. Tak heran, setiap posenya pun terlihat vulgar dan menggoda.

Termasuk saat Lisa berfoto di sebuah kamar dengan pose andalannya. Lisa juga tak ragu menunjukan lekuk tubuhnya dalam potret tersebut.