5 Tips Belanja Bijak Setelah Lebaran, Salah Satunya Tunda Implusif Buying

Lebaran merupakan momen yang identik dengan berbagai perayaan dan tentu saja belanja. Mulai dari membeli pakaian baru, kue-kue lebaran, hingga berbagai keperluan rumah tangga, segala sesuatunya terasa lebih menarik dan penuh diskon setelah lebaran.

Tidak jarang setelah lebaran, kita terjebak dalam perilaku implusif buying, yaitu membeli barang tanpa pertimbangan matang, yang akhirnya berdampak pada keuangan kita. Agar belanja tetap bijak dan terhindar dari godaan pembelian impulsif, simak beberapa tips berikut ini!

Tentukan Anggaran Belanja yang Realistis

Setelah Lebaran, sering kali ada godaan untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Buat daftat barang-barang yang benar-benar diperlukan dan sesuaikan dengan kondisi keuangan kamu. Dengan memiliki anggaran, mengontrol pengeluaran bisa dilakukan dengan mudah dan menghindari godaan untuk membeli barang-barang yang tidak perlu.



Tunda Implusif Buying

Jika kamu merasa tergoda untuk membeli sesuatu yang tidak ada salam daftar belanja, cobalah untuk menunda keputusan tersebut selama 24 jam. Biasanya, perasaan ingin membeli akan meresa setelah beberapa waktu dan kamu akan lebih rasional dalam memutuskan apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau tidak.



Fokus pada Kualitas, Bukan Kuantitas

Belanja setelah Lebaran sering kali dipenuhi dengan diskon besar-besaran. Namun, jangan sampai tergoda untuk membeli barang hanya karena harga murah.

Fokuskan pembelian pada kualitas, bukan kuantitas. Pilih barang yang memang berguna dan tahan lama, daripada membeli banyak barang yang hanya akan menumpuk di rumah tanpa memberikan manfaat.