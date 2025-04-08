Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Ranea Ezreen Pemeran Karakter Dewi, Lawan Main Walid di serial Malaysia yang Lagi Viral

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |17:36 WIB
5 Potret Cantik Ranea Ezreen Pemeran Karakter Dewi, Lawan Main Walid di serial Malaysia yang Lagi Viral
5 Potret Cantik Ranea Ezreen Pemeran Karakter Dewi, Lawan Main Walid di serial Malaysia yang Lagi Viral, (Foto: Instagram)
A
A
A

Karakter Dewi dalam serial drama Malaysia berjudul "Bidaah" belakangan tengah menjadi viral di Malaysia dan Indonesia.

Dewi digambarkan sebagai salah satu pengikut setia dalam sekte Jihad Ummah yang dipimpin oleh Walid Muhammad. Perannya yang misterius dan tunduk pada Walid menyoroti bagaimana manipulasi dapat terjadi dalam kelompok sesat. ​

Karakter Dewi diperankan oleh Ranea Ezreen, seorang aktris Malaysia yang aktif di media sosial. Adegan-adegan yang melibatkan Dewi dan Walid dalam "Bidaah" menjadi viral, terutama di platform seperti TikTok, di mana pengguna membagikan klip dan membahas dinamika antara karakter tersebut. ​

Siapa sangka, di kehidupan aslinya, pemeran Dewi merupakan sosok yang cantik dan memesona. Banyak netizen kalangan Indonesia yang bahkan mulai menyerbu akun Instagramnya. 

Nah, berikut beberapa potret cantik pemeran Dewi, alias pemilik nama asli Ranea Ezreen, dilansir dari akun Instagramnya,  @raneaezreen, Selasa (8/4/2025).

1. Pakai kebaya di Lebaran hari kedua

5 Potret Cantik Ranea Ezreen Pemeran Karakter Dewi
5 Potret Cantik Ranea Ezreen Pemeran Karakter Dewi

Ranea sukses mencuri perhatian karena penampilannya di momen Lebaran hari kedua kemarin. 

Alih-alih mengenakan gamis, Ranea justru memilih tampil cantik dalam balutan kebaya biru dan kain rok batik.


2. Tampil memesona di Lebaran hari keempat

5 Potret Cantik Ranea Ezreen Pemeran Karakter Dewi
5 Potret Cantik Ranea Ezreen Pemeran Karakter Dewi

Nah, pada Lebaran hari keempat, Ranea tampil lebih tertutup dengan setelan tunik dan rok berwarna pink peach full motif. Penampilannya kian memesona dengan gaya rambut panjang yang tampak dijepit setengah. 


3. Cantik dengan hijab

5 Potret Cantik Ranea Ezreen Pemeran Karakter Dewi
5 Potret Cantik Ranea Ezreen Pemeran Karakter Dewi

Pada momen Ramadhan kemarin, Ranea juga tampak membagikan potret cantiknya dalam balutan gamis serta hijab yang menutupi rambut panjangnya. Kecantikannya kian terpancar saat tampil tertutup dengan busana serba hijau tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
