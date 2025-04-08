Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Potret Lyodra dan Randy Martin Asyik Main Tennis, Bikin Jomblo Gigit Jari

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |16:27 WIB
3 Potret Lyodra dan Randy Martin Asyik Main Tennis, Bikin Jomblo Gigit Jari, (Foto: Instagram)
Penyanyi Lyodra Ginting semakin lengket dan mesra dengan sang kekasih sekaligus aktor, Randy Martin. Sering menghabiskan waktu bersama, dua sejoli itu kini mulai bermain tennis bareng dan menunjukan kedekatan mereka.

Momen keduanya mendadak ikut olahraga tennis ini terlihat dari postingan Instagram Lyodra, @lyodraofficial. Dirinya dan Randy Martin begitu serasi saat olahraga bersama.

Penasaran, seperti apa potret menggemaskan Lyodra dan Randy Martin saat tennis bareng? Yuk simak potretnya dirangkum, Selasa (8/4/2025).

1. Pose Berdua di Lapangan Tennis

3 Potret Lyodra dan Randy Martin Asyik Main Tennis, Bikin Jomblo Gigit Jari

Lyodra dan Randy Martin nampak bersemangat mencoba olahraga tennis bareng dan kini menjadi hobi mereka. Nampak keduanya berpose di tengah lapangan tennis sembari memegang raket dengan warna senada. Pose keduanya terlihat kece dengan balutan outfit olahraga yang kasual dan kekinian.


2. Potret Cantik Lyodra dengan Outfit Sporty

3 Potret Lyodra dan Randy Martin Asyik Main Tennis, Bikin Jomblo Gigit Jari

Tak hanya memamerkan momen manis bareng pacar, Lyodra juga terlihat cantik dengan outfit sporty yang simple tapi memukau. 

Nampak pelantun Pesan Terakhir ini begitu bersemangat mengayunkan raket tennisnya. Lyodra mengenakan outfit simple yakni t-shirt dengan mini skirt putih yang kece. 

 

Halaman:
1 2
      
