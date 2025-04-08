Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gisella Anastasia Temani Ibu Operasi Plastik ke Korea Selatan, Ikut Permak Wajah?

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |14:36 WIB
Gisella Anastasia Temani Ibu Operasi Plastik ke Korea Selatan, Ikut Permak Wajah?
Gisella Anastasia Temani Ibu Operasi Plastik ke Korea Selatan, Ikut Permak Wajah
Gisella Anastasia alias Gisel tengah menemani ibunya untuk melakukan operasi plastik dengan tindakan facelift di Korea Selatan. Hal itu diketahui dari beberapa postingan di akun Instagram-nya. 

Mantan istri Gading Marten itu menunjukkan momen saat pertama kali menemani ibunya berkonsultasi dengan dokter bedahnya di klinik kawasan Gangnam, Seoul. 

Gisella Anastasia Temani Ibu Operasi Plastik ke Korea Selatan, Ikut Permak Wajah
Gisella Anastasia Temani Ibu Operasi Plastik ke Korea Selatan, Ikut Permak Wajah

"Akhirnya datang di Gangnam, Seoul, dan ketemu semua dokter ahli secara langsung," tulis Gisel dalam keterangan unggahannya di media sosial, Selasa (8/4/2025). 

Tindakan operasi tersrbut merupakan kado dari Gisel untuk sang ibu yang akan berulang tahun pada pertengahan April mendatang.

"Rasanya lebih percaya diri ngebawa Oma Rita ke sini buat tindakan full facelift sebagai hadiah dari kami untuk ulang tahun ke-56 di pertengahan April ini," lanjutnya. 

Gisella Anastasia Temani Ibu Operasi Plastik ke Korea Selatan, Ikut Permak Wajah
Gisella Anastasia Temani Ibu Operasi Plastik ke Korea Selatan, Ikut Permak Wajah

