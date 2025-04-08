Viral, Momen Mobil Pemudik Nyalakan High Beam saat Arus Balik: Sampai Jumpa Lebaran Tahun Depan

Arus balik lebaran menjadi penanda berakhirnya libur Hari Raya Idul Fitri. Para pemudik pun kembali ke Jakarta dan melanjutkan aktivitas lagi.

Terdapat momen mengharukan saat para mobil pemudik mulai kembali ke Jakarta dan menjadi viral. Momen haru ini diunggah akun TikTok, @syfqikhmll_.

Dalam postingan tersebut, nampak seseorang mengabadikan mobil-mobil pemudik di jalan tol yang mengikuti arus balik. Seseorang itu melambaikan tangan pada para pemudik sebagai tanda sampai jumpa kembali.

“Hati-hati di jalan semua, semoga selamat sampai tujuan,” tulis akun tersebut dikutip Selasa (8/4/2025).

Mobil-mobil tersebut juga ramai-ramai menyalakan lambu high beam seolah turut menyapa lambaian tangan seseorang ini. Mereka seolah ikut memberikan salam dan berharap bisa kembali ikut mudik di lebaran tahun depan.

Terlihat mobil-mobil tersebut melaju santai dengan kondisi jalanan ramai lancar. Mereka juga kompak menyalakan lampu tersebut diikuti para pengemudi lainnya yang ikut membalas lambaian tangan pria ini.

Momen para pemudik kembali ke Jakarta dan kompak menyalakan lampu high beam ini pun ditonton lebih dari enam juta kali di TikTok. Momen tersebut juga terasa mengharukan bagi para netizen.