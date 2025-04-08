Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pengobatan Abses Hati, Hotman Paris Diminta Kurangi Minum Alkohol

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |12:18 WIB
Pengobatan Abses Hati, Hotman Paris Diminta Kurangi Minum Alkohol
Pengobatan Abses Hati, Hotman Paris Diminta Kurangi Minum Alkohol, (Foto: Instagram)
A
A
A

Hotman Paris saat ini masih menjalani pengobatan usai mengalami abses hati, kondisi serius yang menyebabkan infeksi di organ livernya. Selain pengobatan yang terus berlanjut, dokter juga memintanya untuk mengubah pola hidupnya. 

Hotman Paris dianjurkan untuk mengurangi kebiasaannya dalam meminum alkohol karena berpengaruh besar terhadap kesehatan livernya.

"Pantangannya satu, kurangi alkohol. Karena begitu kita minum alkohol, liver ikut goyang, ikut berdansa dia," ujar Hotman Paris di kawasan Grogol, Jakarta Barat, belum lama ini.

Selain itu, dokter juga meminta agar Hotman mengurangi aktivitas pekerjaannya yang terlalu padat. Hotman pun mengungkap bahwa waktu kerjanya terbilang ekstrim dimana pukul 3 pagi dirinya sudah mulai bersiap untuk menangani kasus besar yang menjadi tanggung jawabnya.

"Yang kedua, kurangi pekerjaan. Saya memang terlalu namanya pengacara terlalu lama gimana sih, semua perkara besar saya yang pegang. Dulu jam 3 udah mulai kerja," ungkapnya.

Kini, Hotman mengubah kebiasaan itu dengan berolahraga di pagi hari. Meski mengurangi aktivitas kerja, Hotman menegaskan bahwa dia belum bisa berhenti bekerja.

 

