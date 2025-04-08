Post Holiday-Blues di Hari Pertama Kerja? Begini 5 Cara Mengatasinya

Libur lebaran telah usai dan masyarakat mulai kembali beraktivitas. Setelah liburan, tentu rasa malas sering menyerang saat hendak kembali bekerja.

Melansir Very Well Mind, kondisi tersebut dinamakan post holiday-blues. Post-holiday blues biasanya merujuk pada tekanan mental, kecemasan, dan kesedihan jangka pendek yang muncul setelah liburan.

Setelah semua keseruan pasca liburan, wajar jika orang-orang mengalami kekecewaan atau yang disebut sebagai "post-holiday blues."

Namun, kondisi ini biasanya tidak berlangsung lama dan kebanyakan orang akan kembali normal setelah beberapa saat.

Lantas, bagaimana cara mengatasi post holiday-blues yang bisa dialami setelah libur lebaran? Berikut informasinya dirangkum Senin (7/4/2025).

1. Beri Diri Anda Waktu

Saat kembali bekerja setelah libur panjang, Anda membutuhkan adaptasi kembali, apalagi bila ada beberapa pekerjaan yang tertinggal dan menumpuk. Beri diri Anda waktu untuk mencerna semuanya agar tidak menimbulkan stres. Luangkan waktu Anda untuk relaksasi sejenak sebelum memulai pekerjaan.

2. Mulai Perlahan

Sslanjutnya Anda bisa memulai pekerjaan dengan perlahan dan tak perlu terburu-buru. Saat kembali bekerja, tak jarang Anda mengalami stres sehingga ingin segera mengerjakan tugas dengan cepat.

Pastikan Anda melakukannya dengan perlahan agar tidak stres dan keliru sehingga bisa bekerja lebih maksimal.

3. Ciptakan Ruang Kerja yang Nyaman

Kemudian, Anda bisa membuat ruang kerja jadi lebih nyaman untuk membangkitkan semangat kerja Anda. Coba bersihkan segala berkas dan peralatan di meja ataupun ruang kerja agar suasana lebih nyaman dan leluasa. Dengan begitu, Anda akan lebih fokus dan kembali bersemangat untuk menyelesaikan pekerjaan.