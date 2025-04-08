Cerita Pedangdut Nita Thalia Sakit Saraf Otak Level 4, Jalani Pengobatan ke Luar Negeri

Pedangdut Nita Thalia mengumumkan comeback ke industri hiburan Tanah Air, khususnya dunia musik. Nita mengaku bersyukur bisa mendapat kesempatan setelah dirinya vakum dan fokus pemulihan dari penyakit saraf otak beberapa tahun lalu.



"Sakit udah lama, jadi udah sembuh sekarang Alhamdulillah seratus persen. Kemarin sudah berkegitan juga, udah ambil off air juga gitu," kata Nita Thalia di Kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (7/4/2025).



Dalam kesempatan yang sama, Nita juga menjelaskan awal mula mengidap penyakit saraf otak pada 2018 lalu. Kala itu, Nita merasakan pusing yang bekepanjangan dan memutuskan untuk berobat ke luar negeri.



"Sakit kepala dulu. Kan, aku vakumnya juga nggak lama, cuma setahun, pas pengobatan saja waktu itu di Singapura," lanjutnya.



Selama vakum, Nita mengaku menjalani proses pemulihan sambil menjalani bisnis untuk mendapat pundi-pundi rupiah.



Kini, wanita 42 tahun itu mengaku sudah tak sabar naik panggung sebagai penyanyi dangdut. Dia bahkan meminta tim manajemen untuk membuka tawaran job dari pihak Event Organizer (EO) maupun tim kreatif di televisi swasta.



"Kalau sekarang iya udah pengen nyanyi lagi, menggebu-gebu banget sekarang malah manajemen juga ambil acara apa aja, karena emang kangen banget kan," tuturnya.

Bicara karier, Nita mengaku sudah punya sederet rencana untuk menelurkan karya baru. Dia pun berharap kembali mendapat tempat di industri hiburan, terutama penikmat dangdut.



"Pengennya aku banyak planning sih ini pengen a b c d e f sampai z . Doain aja semoga lancar," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)