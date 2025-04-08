Curhat Galiech Rahardja Belum Move On dari Asri Welas, Menangis Lihat Keluarga Orang Makan Bareng di Restoran

Galiech Ridha Rahardja mengaku belum sepenuhnya move on setelah bercerai dari Asri Welas pada 23 Januari 2025 lalu. Dia pun pernah menangis saat melihat keluarga orang lain makan bareng di sebuah restoran.

Hal itu tentu mengingatkan Galiech dengan momen kumpul bersama Asri dan anak-anaknya. Kini, dia menilai hal itu hanyalah kenangan manis belaka.



"Sekarang saya kalau ngeliat orang makan dalam keluarga, lengkap, anak, istri, karena saya pernah makan di restoran, duduk, hari itu hari minggulah ya, saya lihat semua bawa keluarga, air mata otomatis langsung netes gitu," kata Galiech Ridha Rahardja dikutip dari kanal YouTube Feni Rose Official, Senin (7/4/2025).



Seketika tangis Galiech pun pecah saat menyaksikan momen tersebut. Dia kian menyadari kalau dirinya kurang bersyukur ketika masih menjalin rumah tangga dengan Asri Welas.



"Karena saya pernah dalam posisi ini, tapi kenapa saya enggak bersyukur waktu itu, maksudnya, kita tuh benar-benar merasa kehilangan pada saat kita kehilangan," jelasnya.



Galiech sebelumnya mengakui kurang perhatian kepada Asri sebelum resmi bercerai karena sibuk bekerja. Alhasil, hubungan mereka makin berjarak dan terasa hambar saat dijalani.



"Saya ini orangnya sangat-sangat perhatian ya, peduli banget, mungkin dulu itu saya sering banget memberi perhatian-perhatian kecil, kayak 'udah makan belum?' 'Lagi di mana?' itu memang saya tetap lakukan, tapi memang tidak sebanyak dulu, karena udah di fase-fase bekerja waktu itu," ujar Galiech.