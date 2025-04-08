Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil Lucky Hakim, Aktor dan Bupati Indramayu yang Liburan ke Jepang Tanpa Izin

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |07:44 WIB
Profil Lucky Hakim, Aktor dan Bupati Indramayu yang Liburan ke Jepang Tanpa Izin
Lucky Hakim. (Foto: IG Lucky Hakim)
Aktor sekaligus Bupati Indramayu, Lucky Hakim menjadi sorotan usai dirinya disebut liburan ke Jepang tanpa izin. Belum lama ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pun memberikan sindiran pada Lucky yang asyik liburan ke luar negeri tanpa izin di momen cuti lebaran ini.

Dedi sebelumnya melayangkan sindiran pada Lucky Hakim dan mengunggah foto-foto Bupati Indramayu itu saat asyik plesiran ke Jepang bersama keluarganya. Dedi menyebut Lucky Hakim lain kali bisa izin terlebih dahulu.

Dedi menegaskan tentu akan selalu ada aturan yang harus dipenuhi para pejabat khususnya untuk perjalanan ke luar negeri.

Profil Lucky Hakim

Lucky Hakim merupakan aktor Indonesia dengan nama lengkap Lukman Hakim. Bintang sinetron ini lahir pada 12 Januari 1978. 

Lucky memulai karier pertamanya sebagai model untuk beberapa iklan televisi. Setelah itu, namanya samakin melambung setelah membintangi beberapa peran di sinetron, seperti serial Mutiara Hati, Muslimah, Jiran dan masih banyak lagi.

Selain itu, mantan suami dari Indadari Mindrayanti ini juga beberapa kali berperan di film layar lebar, seperti Ketika, Lantai 13, Ruang, dan lain-lain.

Selain sebagai aktor, Lucky juga memliki bakat lain di belakang layar yakni menjadi seorang penulis, desain produksi dan eksekutif produser. Ia diketahui pernah membuat sebuah production house dan telah memproduksi lebih dari 20 FTV.

 

