Resep Sambal Goreng Kentang Ati Ampela, Menu Favorit Bekal Harian

Banyak hidangan yang wajib dimasak untuk menu bekal harian, salah satunya adalah Sambal Goreng Kentang Ati Ampela.

Sambal goreng kentang ati adalah lauk pendamping yang tak boleh ketinggalan. Dengan perpaduan kentang, ati ayam, dan sambal yang pedas, sambal goreng ini cocok menemani nasi bahkan bisa jadi teman ketupat atau lontong.

Berikut resep sambal goreng kentang ati yang menggugah selera makan siang Anda:



Resep Sambal Goreng Ati Ampela Kentang

Sambal Goreng Ati Ampela Kentang adalah hidangan lezat yang kaya akan rasa, cocok untuk hidangan keluarga atau acara spesial. Kombinasi kentang yang lembut, ati ampela yang gurih, serta sambal yang pedas dan kaya rempah membuat sajian ini sangat menggugah selera. Berikut ini adalah resep mudah untuk membuat Sambal Goreng Ati Ampela Kentang.

Bahan-bahan:

- 600 gram kentang

- 5 pasang ati ampela

- 2 lembar daun salam

- 2 batang sereh, geprek

- 1 Jempol lengkuas, geprek

- 1/2 bungkus santan instan Rose Brand

- Secukupnya garam, gula , penyedap

- secukupnya minyak goreng

Bumbu Halus:



- 7 siung bawang merah

- 5 siung bawang putih

- 3 butir kemiri matang

- 2 buah cabe merah besar

- 20 buah cabe merah keriting

- 5 buah cabe rawit merah

- 1 buah tomat