Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Sambal Goreng Kentang Ati Ampela, Menu Favorit Bekal Harian

Nur Widityas Riski , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |04:27 WIB
Resep Sambal Goreng Kentang Ati Ampela, Menu Favorit Bekal Harian
Resep Sambal Goreng Kentang Ati Ampela, Menu Favorit Bekal Harian, (Foto: Instagram)
A
A
A

Banyak hidangan yang wajib dimasak untuk menu bekal harian, salah satunya adalah Sambal Goreng Kentang Ati Ampela. 

Sambal goreng kentang ati adalah lauk pendamping yang tak boleh ketinggalan. Dengan perpaduan kentang, ati ayam, dan sambal yang pedas, sambal goreng ini cocok menemani nasi bahkan bisa jadi teman ketupat atau lontong.

Berikut resep sambal goreng kentang ati yang menggugah selera makan siang Anda:


Resep Sambal Goreng Ati Ampela Kentang

Sambal Goreng Ati Ampela Kentang adalah hidangan lezat yang kaya akan rasa, cocok untuk hidangan keluarga atau acara spesial. Kombinasi kentang yang lembut, ati ampela yang gurih, serta sambal yang pedas dan kaya rempah membuat sajian ini sangat menggugah selera. Berikut ini adalah resep mudah untuk membuat Sambal Goreng Ati Ampela Kentang.

Bahan-bahan: 

- 600 gram kentang
- 5 pasang ati ampela
- 2 lembar daun salam
- 2 batang sereh, geprek
- 1 Jempol lengkuas, geprek
- 1/2 bungkus santan instan Rose Brand
- Secukupnya garam, gula , penyedap
- secukupnya minyak goreng 

Bumbu Halus:


- 7 siung bawang merah
- 5 siung bawang putih
- 3 butir kemiri matang
- 2 buah cabe merah besar
- 20 buah cabe merah keriting
- 5 buah cabe rawit merah
- 1 buah tomat

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/298/3175432/ayam-igsR_large.jpg
Resep Ayam Woku Kemangi Praktis untuk Bekal Kantor Lezat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170518/salad-gjqb_large.jpg
Salad Thailand Som Tam Lagi Viral, Begini Cara Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/298/3165932/tiramissu-1xTP_large.jpg
Jadi Ide Jualan, Ini Resep Tiramisu dengan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/298/3163264/nasi_tumpeng-GbTH_large.jpg
Resep Nasi Tumpeng, Bisa untuk Lomba Hias 17 Agustusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/298/3159510/diet-IesD_large.jpg
Resep Makanan Diet Coklat Granola Tanpa Oven ala Chef Devina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/298/3155754/crumble_cheesecake-BKJA_large.jpg
Lagi Viral Resep Crumble Cheesecake, Yuk Bikin di Rumah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement