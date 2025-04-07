5 Potret Kedekatan Jennifer Coppen dan Aisar Khaled Sebelum Unfollow Instagram

Kabar mengejutkan datang dari Jennifer Coppen. Ia ternyata baru-baru ini mengunfollow Aisar Khaled dari pertemanan Instagram.

Ibu satu anak tersebut pun menjelaskan ada dua alasannya mengunfollow selebgram asal Malaysia tersebut.

“Pertama, aku capek dibully, dibanding-bandingkan dan dikatain sama followers dia,” ujar Jennifer seperti dikutip dari konten Eksklusif di Instagram sang aktris, pada 6 April 2025.

Kedua, Jennifer merasa tersinggung atas sikap dan perkataan Aisar yang dinilainya berlebihan. “Aku tidak benci, hanya merasa kadang beberapa kalimat yang disampaikannya tidak dipikir dua kali,” jelasnya.

Meski sudah tak lagi mengikuti Aisar Khaled di Instagram, Jennifer Coppen mengungkapkan hubungannya dengan sang selebgram masih cukup baik.

Apalagi, kedekatan antara Jennifer Coppen dan Aishar sebelumnya sempat terjalin. Bahkan, beberapa potret kebersamaan keduanya masih tersimpan di feed Instagram masing-masing.

Berikut potret kedekatan antara Jennifer Coppen dan Aisar Khaled, melansir dari akun Instagram @jennifercoppenreal20, Senin (7/4/2025).

1. Temani Aisar liburan di pantai Bali

5 Potret Kedekatan Jennifer Coppen dan Aisar Khaled Sebelum Unfollow Instagram

Jennifer Coppen sempat menjadi sorotan saat menemani Aisar Khaled liburan di Bali.

Di momen tersebut, istri mendiang Dali Wassink itu tampak sukses membuat Aisar tertawa lepas. Keduanya juga terlihat mempraktekan adegan tinju bersama.



2. Kulineran bareng

5 Potret Kedekatan Jennifer Coppen dan Aisar Khaled Sebelum Unfollow Instagram

Jennifer juga tak lupa mengajak Aisar belanja bareng hingga mengunjungi salah satu restoran favoritnya. Di sana, Aisar mencicipi nasi goreng hingga es cendol.

Momen tersebut lantas membuat Jennifer Coppen dan Aisar Khaled digosipkan memiliki chemistry hingga kedekatan yang spesial. Padahal, Aisar sendiri sebelumnya sempat dikabarkan dekat dengan Fuji.



3. Ngonten bareng

5 Potret Kedekatan Jennifer Coppen dan Aisar Khaled Sebelum Unfollow Instagram

Di salah satu momen, Jennifer juga menyempatkan diri untuk membuat konten bersama Aisar. Salah satu momen yang sukses membuat netizen baper adalah ketika Jennifer dan Aisar bermain sebuah game di dalam mobil saat di perjalanan.

Pasalnya, di momen tersebut, Aisar tiba-tiba berinisiatif memperbaiki letak topi Jennifer Coppen agar lebih nyaman. Ekspresi ibu Kamari itu mendadak datar.

Meski momen tersebut berlangsung sebentar, namun langsung viral di akun gosip. Netizen juga salah fokus dengan ekspresi adik mendiang Dali Wassink, Zoe Wassink saat momen itu terjadi.

Ekspresi Zoe Wassink yang duduk di belakang mereka juga langsung ikut berubah usai momen tersebut terjadi.