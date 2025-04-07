5 Zodiak Ini Kurang Beruntung dalam Urusan Percintaan, Apakah Kamu Salah Satunya?

Tidak semua orang beruntung dalam dunia percintaanya. Beberapa orang seringkali menghadapi kegagalan yang berulang di setiap hubungannya. Begitu pula dengan dunia zodiak, terdapat beberapa zodiak yang menghadapi kesulitan dalam urusan percintaan, yang mungkin disebabkan oleh karakteristik yang telah melekat pada diri mereka.

Dilansir dari Times of India, Berikut lima zodiak yang kurang beruntung dalam urusan percintaan yang dialaminya:

1. Pisces

Pisces merupakan sosok yang sanat romantic dan akan memberikan apapun dalam hubungan mereka. Pisces juga selalu memandang pasangan mereka sebagai orang yang baik, meskipun tanda – tanda sebaliknya terlihat jelas. Sehingga mereka seringkali terluka karena terlalu mempercayai dan mencintai seseorang yang tidak pantas. Hal itu juga yang membuat seorang Pisces selalu gagal dalam hubungan percintannya.



2. Virgo

Berbeda dengan Pisces, Virgo merupakan sosok yang selalu menganalis segala sesuatu dengan sangat menyeluruh. Mereka akan memikirkan segalahal yang bahkan mungkin menurut sebagian orang itu tidak pening. Hal ini juga yang membuat pasangan mereka menjadi tertekan dan tidak betah dengan Virgo.



3. Scorpio

Scorpio merupakan sosok yang penuh gairah dan terkadang mencintai secara berlebihan. Namun terkadang rasa cinta nya itu berubah menajadi drama yang menyebalkan. Mereka akan bersikap berlebihan jika sedang cemburu ataupun tidak percaya terhadap pasangannya. Hal ini juga yang membuat mereka seringkali gagal dalam percintaan dan tidak beruntung.



4. Aquarius

Aquarius merupakan sosok yang pintar dan penuh dengan hal – hal unik. Namun mereka memiliki ksulitan untuk mengekspresikan perasaannya dengan jujur. Aquarius juga sangat menetapkan batasan emosional, yang membuat pasangannya merasa kurang dihargai bahkan merasa diabaikan oleh Aquarius. Sehingga hubungannya cenderung tidak bertahan lama.



5. Sagitarius

Sagitarius merupakan sosok yang bebas dan sangat menyukai kebebasan, mereka tidak terlalu sika dengan komitmen dalam sebuah hubungan, karena menurut mereka itu membuatnya terikat dan membatasi kebebasannya. Hal itulah yang membuat mereka seringkali gagal dalam dalam percintaanya.

(Kemas Irawan Nurrachman)