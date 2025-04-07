Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Tips Agar Tetap Nyaman Selama Perjalanan Jauh di Mobil, Ampuh 12 Jam!

Nabila Annafi , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |06:27 WIB
7 Tips Agar Tetap Nyaman Selama Perjalanan Jauh di Mobil, Ampuh 12 Jam!
7 Tips Agar Tetap Nyaman Selama Perjalanan Jauh di Mobil, Ampuh 12 Jam, (Foto: Freepik)
A
A
A

Perjalanan jauh menggunakan mobil seperti mudik, bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan, tetapi juga bisa jadi sangat melelahkan jika tidak ada dipersiapkan dengan baik. Kenyamanan selama di mobil sangat memengaruhi bagaimana kamu menikamati perjalanan. Semakin nyaman di dalam mobil, semakin menyenangkan perjalanan.

Panduan ini mencakup semua yang perlu diketahui agar dapat bertahan dalam perjalanan jauh. Coba lakukan 6 kiat utama yang akan menciptakan liburan perjalanan darat yang santai dan nyaman. Tipsini mudah diatur, mudah diikuti, namun sangat efektif untuk membuat kenyamanan! Berikut adalah 6 Tips agar tetap nyaman selama perjalanan jauh di mobil yang di lansir dari berbagai sumber:

1. Jadikan mobil nyaman dengan aksesori perjalanan ini 

Ada banyak pilihan aksesori perjalanan darat bisa membuat mobil lebih nyaman untuk perjalanan jauh. Seperti tempat sampah untuk mobil, penyangga punggung, selimut hangat yang bagus dan bantal perjalanan yang nyaman merupakan barang bagus untuk kamu miliki.


2. Bawalah banyak makanan sehat, camilan, dan air minum

Sangat penting untuk membawa banyak makanan sehat, camilan selama perjalanan, dan air. Bepergian jauh dengan mobil dapat membuat kamu merasa lesu, oleh karena itu nutrisi dan hidrasi yang baik sangat diperlukan. Makanan yang tepat membantu menjaga energi dan memaksimalkan kenyamanan. Jika kamu adalah pengemudi, nutrisi sangat penting untuk membuat kamu tetap waspada di jalan!


3. Rencanakan pemberhentian selama 15 menit dalam rencana perjalanan Kamu setidaknya sekali setiap 2 jam

Rencanakan pemberhentian selama 15 menit dalam rencana perjalanan, setidaknya sekali setiap 2 jam, hal itu dilakukan demi kenyamanan maksimal di dalam mobil. Bergerak dan meregangkan kaki benar-benar membantu sirkulasi, energi, dan suasana hati. Duduk dalam satu posisi dapat melelahkan, jadi istirahat merupakan prioritas Utama.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/612/3126828/tips_membawa_hewan_peliharaan_bepergian_jauh_saat_mudik_lebaran-CkJU_large.jpg
Tips Membawa Hewan Peliharaan Bepergian Jauh Saat Mudik Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/612/3126415/8_tips_meninggalkan_rumah_saat_mudik-lm9s_large.jpg
8 Tips Meninggalkan Rumah Saat Mudik, Matikan Listrik hingga Tutup Lubang Pembuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/612/3126218/mudik_asyik_2025_okezone_jadi_rujukan_pemudik_dapatkan_tips_hingga_rekomendasi_kuliner-KdIU_large.jpg
Mudik Asyik 2025 Okezone, Jadi Rujukan Pemudik Dapatkan Tips hingga Rekomendasi Kuliner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/612/2992918/5-tips-penting-agar-rumah-tetap-aman-saat-ditinggal-mudik-2WctfvWLIg.jpg
5 Tips Penting agar Rumah Tetap Aman saat Ditinggal Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/612/2992913/pemudik-wajib-tahu-7-tips-penting-saat-istirahat-di-rest-area-ketika-mudik-OpDrDqlEzx.jpg
Pemudik Wajib Tahu! 7 Tips Penting saat Istirahat di Rest Area ketika Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/612/2991262/5-kegiatan-anti-bosan-di-mobil-saat-hadapi-kemacetan-mudik-lebaran-JYigmiUFwY.jpg
5 Kegiatan Anti Bosan di Mobil saat Hadapi Kemacetan Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement