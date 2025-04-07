Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Penampilan Terbaru Melly Goeslaw di Momen Lebaran 2025, Wajah Pasca Oplas Jadi Sorotan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |05:27 WIB
Penampilan terbaru Melly Goeslaw belakangan menjadi sorotan. Tepatnya, saat  menghadiri acara open house di kediaman Presiden Prabowo Subianto pada malam takbiran Idul Fitri 2025. 

Banyak dari kalangan netizen yang dibuat salah fokus dengan penampilan wajah Melly Goeslaw yang disebut sangat berubah. Seperti apa penampilannya? Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagram @melly_goeslaw, Senin (7/4/2025).

1. Wajah tirus jadi sorotan

Dalam kesempatan tersebut, Melly tampil dengan gaun bermotif warna-warni, hijab putih, dan kacamata besar yang menjadi ciri khasnya. ​

Perubahan signifikan pada wajah dan tubuh Melly menarik perhatian warganet. Setelah menjalani operasi bariatrik untuk menurunkan berat badan, wajah Melly tampak lebih tirus, terutama pada bagian dagu dan rahang. 


2. Disebut oplas hingga suntik botox

Hal ini memicu spekulasi dari kalangan netizen bahwa Melly Goeslaw mungkin telah menjalani prosedur kecantikan tambahan seperti operasi plastik atau suntik botox. ​

“Kayanya dia operasi,” ujar @ika***

“Teh Melly habis OP ya? Kelihatan dari kacamata matanya masih lebam,” timpal @fan***

“Kayaknya abis botox ya?” ujar @ras***


3. Wajah berubah drastis

Beberapa komentar dari warganet mencerminkan kebingungan mereka terhadap perubahan penampilan Melly Goeslaw

Ada yang bertanya apakah Melly sedang sakit gigi karena wajahnya tampak bengkak, sementara yang lain menduga adanya prosedur kecantikan yang dilakukan. ​

“Sampe aku zoom soalnya pangling sama teh Melly,” ujar @dia***

“Wajahnya kok beda banget,” kata @nan**

“Sumpah kok kayak teh Melly jadi berubah drastis,” tutur @aly**

 

