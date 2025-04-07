Bu Guru Salsa belakangan semakin eksis usai beberapa waktu lalu sempat viral akibat video syur joget tanpa busana berdurasi 5 menit.
Tak hanya eksis membuat konten di media sosial TikToknya, rupanya Bu Guru Salsa juga kini eksis menjadi seorang penyanyi.
Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun YouTubenya, Salsabila Rahma, Selasa (8/4/2025).
Terbaru, Bu Guru Salsa menyanyikan atau mengcover lagu berjudul “Tentang Rasa” dari penyanyi Astrid.
Cover lagu tersebut dibagikan di akun YouTube pribadinya, Salsabila Rahma.
Dalam video cover lagu dengan durasi 4 menitan tersebut, Bu Guru Salsa tampil bak penyanyi terkenal.
Ia tampil tampil cantik dalam balutan outfit atasan dan hijab berwarna beige yang dipadukan dengan rok hitam motif kotak-kotak.
Bu Guru Salsa tampak duduk di sebuah kursi, dan bernyanyi di antara alat musik di sekitarnya, seperti Keyboard.
Ia tampak bernyanyi di sebuah ruangan dengan latar tembok berwarna putih.