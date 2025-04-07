5 Potret Bu Guru Salsa di Video Berdurasi Video 4 Menit Terbaru, Ekspresinya Menghayati Sekali

, Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |04:27 WIB

5 Potret Bu Guru Salsa di Video Berdurasi Video 4 Menit Terbaru, Ekspresinya Menghayati Sekali

Bu Guru Salsa belakangan semakin eksis usai beberapa waktu lalu sempat viral akibat video syur joget tanpa busana berdurasi 5 menit.

Tak hanya eksis membuat konten di media sosial TikToknya, rupanya Bu Guru Salsa juga kini eksis menjadi seorang penyanyi.

Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun YouTubenya, Salsabila Rahma, Selasa (8/4/2025).

1. Jadi penyanyi cover lagu di YouTube

5 Potret Bu Guru Salsa di Video Berdurasi Video 4 Menit Terbaru, Ekspresinya Menghayati Sekali

Terbaru, Bu Guru Salsa menyanyikan atau mengcover lagu berjudul “Tentang Rasa” dari penyanyi Astrid.

Cover lagu tersebut dibagikan di akun YouTube pribadinya, Salsabila Rahma.



2. Berdurasi 4 menitan

5 Potret Bu Guru Salsa di Video Berdurasi Video 4 Menit Terbaru, Ekspresinya Menghayati Sekali

Dalam video cover lagu dengan durasi 4 menitan tersebut, Bu Guru Salsa tampil bak penyanyi terkenal.

Ia tampil tampil cantik dalam balutan outfit atasan dan hijab berwarna beige yang dipadukan dengan rok hitam motif kotak-kotak.



3. Bernyanyi dekat keyboard

5 Potret Bu Guru Salsa di Video Berdurasi Video 4 Menit Terbaru, Ekspresinya Menghayati Sekali

Bu Guru Salsa tampak duduk di sebuah kursi, dan bernyanyi di antara alat musik di sekitarnya, seperti Keyboard.

Ia tampak bernyanyi di sebuah ruangan dengan latar tembok berwarna putih.