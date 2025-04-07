Harga Tiket Masuk Bali Zoo, Destinasi yang Dikunjungi Jokowi dan Keluarga di Momen Liburan Lebaran

Harga Tiket Masuk Bali Zoo, Destinasi yang Dikunjungi Jokowi dan Keluarga di Momen Liburan Lebaran, (Foto: Tourist Attraction)

Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, bersama keluarga baru-baru ini mengunjungi Bali Zoo di Singapadu, Kabupaten Gianyar, Bali, untuk mengisi libur Lebaran 2025.

Di momen tersebut, Jokowi didampingi oleh Iriana, putri mereka Kahiyang Ayu, menantu Bobby Nasution, serta ketiga cucu yakni Sedah Mirah Nasution, Panembahan Al Nahyan Nasution, dan Panembahan Al Saud Nasution. ​

Selama kunjungan, Presiden Jokowi dan keluarga berinteraksi langsung dengan berbagai satwa, termasuk memberi makan rusa, harimau benggala, meerkat, dan gajah sumatera.

Kegiatan ini memberikan pengalaman edukatif bagi cucu-cucu beliau mengenai kehidupan satwa dan pentingnya konservasi. ​

Presiden Jokowi mengapresiasi penataan alami Bali Zoo dan kenyamanan satwa-satwa di sana, menyatakan bahwa tempat tersebut sangat baik untuk anak-anak dalam mengenal satwa secara langsung. ​

Kunjungan keluarga Presiden ini menjadi momen spesial bagi Bali Zoo, yang terus berkomitmen dalam konservasi satwa dan menyediakan pengalaman edukatif bagi pengunjung. ​

Nah, berikut informasi tentang Bali Zoo, terkait fasilitas, hingga harga tiket masuknya, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Minggu (6/4/2025).

Bali Zoo, yang terletak di Jalan Raya Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, adalah kebun binatang pertama di Bali yang menawarkan pengalaman interaktif dengan lebih dari 600 spesies hewan langka dan eksotis dalam lingkungan tropis seluas 12 hektar.

Kebun binatang ini juga menyediakan berbagai program edukasi dan interaksi langsung dengan satwa, seperti "Breakfast with Orangutans" dan "Elephant Expedition".​

Jam Operasional:

Bali Zoo buka setiap hari dari pukul 09.00 hingga 17.00 WITA. ​

Harga Tiket Masuk (per April 2025):

Wisatawan Domestik (WNI/KITAS)

* Dewasa: Rp140.000 per orang​

* Anak-anak (usia 2-12 tahun): Rp90.000 per orang​

Wisatawan Mancanegara: Rp395.500 per orang​