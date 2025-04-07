Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Waspada! Penyakit Jantung Masih Jadi Penyebab Kematian Utama di Indonesia

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 07 April 2025 |22:24 WIB
Waspada! Penyakit Jantung Masih Jadi Penyebab Kematian Utama di Indonesia
Diskusi tentang kesehatan jantung. (Foto: Ist)
A
A
A

Penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian utama di Indonesia, dengan angka kejadian yang terus meningkat setiap tahunnya. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa lebih dari 17 juta orang di dunia meninggal akibat penyakit jantung dan pembuluh darah setiap tahun.

Di Indonesia sendiri, angka kematian akibat penyakit kardiovaskular mencapai 651.481 jiwa per tahun, terdiri dari stroke (331.349 kematian), penyakit jantung koroner (245.343 kematian), penyakit jantung hipertensi (50.620 kematian), dan penyakit kardiovaskular lainnya (Institute for Health Metrics and Evaluation, 2019).

dr. Maizul Anwar, SpBTKV (K) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi telah membawa dampak besar dalam prosedur bedah jantung. Dengan teknologi terkini, prosedur bedah jantung kini lebih aman dan minimal invasif sehinggamemungkinkan pemulihan yang lebih cepat dan efektif bagi pasien. Hasil akhirnya pun lebih baik untuk menunjang kualitas hidup pasien.

Hal itu disampaikan dr. Maizul serangkaian health talk Siloam Heart Institute di Siloam Hospitals Kebon Jeruk bertajuk “Setiap DETAK Berharga”, menghadirkan para ahli di bidang kardiologi dan bedah jantung. Layanan di Siloam Heart Institute menawarkan perawatan jantung menyeluruh mulai dari pencegahan, skrining, diagnosis, hingga tindakan medis terkini untuk semua usia, termasuk bayi dan anak-anak.

Perawatan jantung

Sementara itu, dr. Tito Phurbojoyo, SpJP (K), FIHA, turut berbagi wawasan mengenai inovasi dalam pengobatan jantung. “Terobosan dalam pengobatan jantung terus berkembang, membawa harapan baru bagi pasien dengan kondisi jantung kronis melalui terapi yang lebih personal dan efisien,” ungkapnya, dikutip Senin (7/4/2025).

Sebagai rumah sakit yang menyediakan layanan kesehatan jantung yang menyeluruh, Siloam Heart Institute memiliki sejumlah keunggulan utama, antara lain:

1. Perawatan oleh Dokter dan Ahli Bedah Jantung Terbaik – Didukung oleh tim dokter spesialis jantung dan bedah jantung terbaik dan berpengalaman di Indonesia.

2. Spesialis Jantung Anak – Layanan spesialis jantung dan bedah jantung anak pada kasus penyakit jantung bawaan. Deteksi dini pada anak dengan penyakit jantung bawaan memberikan hasil yang lebih baik untuk tumbuh kembang anak di kemudian hari.

3. Fasilitas Perawatan Jantung Canggih – Fasilitas modern dengan teknologi medis terkini untuk diagnosis dan pengobatan penyakit jantung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/482/3173496//artis_yang_meninggal_karena_sakit_jantung_ashraf_sinclair_hingga_adjie_massaid-fSBA_large.jpg
Artis yang Meninggal karena Sakit Jantung, Ashraf Sinclair hingga Adjie Massaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/482/3171975//rokok-3JWt_large.jpg
Mau Jantung Sehat? Jauhi Rokok dan Alkohol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/481/3165943//menkes-Tnqo_large.jpg
Menkes: Banyak Masyarakat Daerah Menunggu Lama untuk Operasi Bypass Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/481/3161021//jantung-enz4_large.jpg
Waspada! Kasus Serangan Jantung di Usia 20-40 Tahun Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/483/3160749//jeroan-7UMn_large.jpg
Inilah Kandungan Kolesterol pada Jeroan, Otak Sapi Paling Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/612/3158419//jantung-XFVC_large.jpg
4 Cara Jaga Kesehatan Jantung Selain Olahraga
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement