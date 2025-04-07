Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Libur Lebaran Seru, Ini 5 Ide Wisata di Indonesia yang Wajib Dicoba

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 07 April 2025 |08:47 WIB
Libur Lebaran Seru, Ini 5 Ide Wisata di Indonesia yang Wajib Dicoba
Libur Lebaran seru, ini lima ide wisata di Indonesia wajib dicoba. (Foto: Ilustrasi YouTube Wanderlove Story)
MOMEN libur Lebaran akan segera usai. Sebagian masyarakat pun mulai memadati arus balik menuju Jakarta untuk kembali ke rutinitas pekerjaan. Namun di sisa waktu libur ini, tak ada salahnya memanfaatkannya untuk sejenak bersantai dan menikmati waktu berkualitas bersama keluarga atau teman.

Tak perlu jauh-jauh ke luar negeri, karena Indonesia punya segudang destinasi wisata yang memesona. Mulai dari wisata kuliner yang menggugah selera, keindahan pantai yang menenangkan jiwa, hingga tempat-tempat seru yang cocok untuk healing singkat sebelum kembali bekerja.

Bagi Anda yang masih bingung ingin ke mana, berikut lima ide wisata seru yang bisa jadi pilihan untuk menutup libur Lebaran dengan kesan tak terlupakan. Yuk, nikmati indahnya Indonesia Aja, dilansir dari berbagai sumber, Senin (7/4/2025).

1. Wisata Kuliner di Bandung

Bandung jadi ide wisata di Indonesia yang wajib dicoba. (Foto: YouTube)
Bandung jadi ide wisata di Indonesia yang wajib dicoba. (Foto: Ilustrasi YouTube)

Bandung, Jawa Barat, selalu jadi destinasi favorit untuk menghabiskan waktu liburan. Selain udaranya yang sejuk, kota ini juga dikenal sebagai surganya para pencinta kuliner.

Saat berkunjung ke Bandung, jangan lewatkan kesempatan untuk menjelajahi ragam kuliner khas yang menggugah selera. Mulai dari jajanan tradisional hingga sajian modern yang kekinian, semuanya bisa dengan mudah ditemukan di berbagai sudut kota.

Salah satu spot kuliner yang wajib dikunjungi adalah Jalan Braga. Kawasan legendaris ini tak hanya menyuguhkan nuansa klasik dan Instagramable, tetapi juga deretan tempat makan menarik yang menawarkan berbagai hidangan lezat. Cocok untuk wisata kuliner sambil menikmati suasana kota yang unik dan bersejarah.

2. Menikmati Keindahan Pantai di Labuan Bajo

Labuan Bajo jadi ide wisata di Indonesia yang wajib dicoba. (Foto: YouTube)
Labuan Bajo jadi ide wisata di Indonesia yang wajib dicoba. (Foto: Ilustrasi YouTube)

Anda mendambakan liburan bernuansa pantai yang eksotis, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur adalah pilihan yang tepat. Destinasi ini menawarkan pesona laut yang luar biasa, dengan deretan pulau ikonik seperti Pulau Padar, Pulau Rinca, hingga Pulau Komodo yang siap memanjakan mata dan hati.

Tak hanya menikmati panorama alam yang memukau, Anda bisa melakukan berbagai aktivitas seru bersama keluarga. Mulai dari barbeku santai di tepi pantai, hingga snorkeling seru menyelami keindahan bawah laut dan menyaksikan langsung biota laut yang menakjubkan.

Labuan Bajo adalah tempat sempurna untuk melepas penat dan menikmati momen libur Lebaran yang tak terlupakan.

 

Halaman:
1 2 3
      
