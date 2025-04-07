Viral Lautan Manusia di Malioboro saat Libur Lebaran, Netizen: Paling Benar Rebahan di Rumah

Viral lautan manusia di Malioboro saat libur Lebaran. (Foto: TikTok)

KAWASAN Malioboro di Yogyakarta tak pernah sepi dipadati pengunjung. Di momen libur Lebaran ini, viral penampakan Malioboro yang begitu ramai saat libur Lebaran.

Momen itu diunggah pemilik akun TikTok, @ayu_sinlie. Nampak ratusan orang berkunjung ke kawasan destinasi wisata tersebut bersama sanak keluarga.

“Pejalan kaki aja gak bisa jalan,” tulis akun tersebut, dikutip Minggu (6/4/2025).

Video itu memerlihatkan betapa padatnya Malioboro dipenuhi lautan manusia saat libur Lebaran. Terlihat para pejalan kaki memenuhi jalanan Malioboro hingga penuh sesak.

Beberapa kendaraan seperti mobil dan motor juga terjebak dan tak bisa bergerak. Banyak pula pengunjung yang membawa anak-anak meski dalam kondisi kawasan yang begitu padat.

Dari akun TikTok lainnya yakni @lyfimied, padatnya kawasan Malioboro saat libur Lebaran juga terekam. Ratusan pengunjung mengantre ingin memasuki Stasiun KA Tugu Yogyakarta.

Nampak tempat tersebut begitu penuh sesak hingga para pejalan kaki terjebak.

“Udah paling benar rebahan aja di rumah,” tulis akun tersebut.