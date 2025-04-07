Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Lautan Manusia di Malioboro saat Libur Lebaran, Netizen: Paling Benar Rebahan di Rumah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |22:09 WIB
Viral Lautan Manusia di Malioboro saat Libur Lebaran, Netizen: Paling Benar Rebahan di Rumah
Viral lautan manusia di Malioboro saat libur Lebaran. (Foto: TikTok)
A
A
A

KAWASAN Malioboro di Yogyakarta tak pernah sepi dipadati pengunjung. Di momen libur Lebaran ini, viral penampakan Malioboro yang begitu ramai saat libur Lebaran.

Momen itu diunggah pemilik akun TikTok, @ayu_sinlie. Nampak ratusan orang berkunjung ke kawasan destinasi wisata tersebut bersama sanak keluarga.

“Pejalan kaki aja gak bisa jalan,” tulis akun tersebut, dikutip Minggu (6/4/2025).

Video itu memerlihatkan betapa padatnya Malioboro dipenuhi lautan manusia saat libur Lebaran. Terlihat para pejalan kaki memenuhi jalanan Malioboro hingga penuh sesak.

Beberapa kendaraan seperti mobil dan motor juga terjebak dan tak bisa bergerak. Banyak pula pengunjung yang membawa anak-anak meski dalam kondisi kawasan yang begitu padat.

Dari akun TikTok lainnya yakni @lyfimied, padatnya kawasan Malioboro saat libur Lebaran juga terekam. Ratusan pengunjung mengantre ingin memasuki Stasiun KA Tugu Yogyakarta.

Nampak tempat tersebut begitu penuh sesak hingga para pejalan kaki terjebak. 

“Udah paling benar rebahan aja di rumah,” tulis akun tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174458//menkeu_purbaya-mOuA_large.png
Sapa Pegawai Kemenkeu di Bea Cukai Semarang, Ini Pesan Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/408/3163169//malioboro-F2rq_large.JPG
Libur Panjang ke Yogyakarta? 5 Spot Ini Bikin Kamu Betah Nggak Mau Pulang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/320/3142316//libur_idul_adha-EvtY_large.jpg
Jadwal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Idul Adha 2025, Catat Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/510/3134718//sri_sultan_hb_x_ingatkan_kemandirian_dan_inovasi_urip_iku_urup-RTYS_large.jpg
Sri Sultan HB X Ingatkan Kemandirian dan Inovasi: Urip Iku Urup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/408/3133984//swiss-7z1J_large.jpeg
Petualangan Seru Wisata Kereta di Pegunungan Alpen Swiss, Cuma Rp600 Ribuan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/43/3130773//olahraga-2GpY_large.jpg
Sering Skip Olahraga saat Lebaran? Yuk Simak Tips Berikut Ini!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement