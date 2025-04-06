Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Potret OOTD Maudy Ayunda Liburan dengan Suami di Taman, Netizen Malah Salfok ke Celana!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 07 April 2025 |12:36 WIB
3 Potret OOTD Maudy Ayunda Liburan dengan Suami di Taman, Netizen Malah Salfok ke Celana!
3 Potret OOTD Maudy Ayunda Liburan dengan Suami di Taman, (Foto: Instagram)
A
A
A

Maudy Ayunda kembali mencuri perhatian karena penampilannya di momen liburan Lebaran 2025.

Sebelumnya, Maudy Ayunda dan keluarganya sempst menarik perhatian publik dengan penampilan elegan mereka dalam balutan busana bernuansa putih dan olive di momen Lebaran. 

Terbaru, Maudy Ayunda kembali sukses mencuri perhatian netizen karena penampilan uniknya di momen liburan Lebaran 2025, bersama sang suami, Jesse Choi.

Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun Instagram @maudyayunda, Senin (7/4/2025).

1. Liburan santai di taman

3 Potret OOTD Maudy Ayunda Liburan dengan Suami di Taman
3 Potret OOTD Maudy Ayunda Liburan dengan Suami di Taman

Maudy Ayunda baru-baru ini membagikan postingan yang berisi deretan potret ketika dirinya menghabiskan liburan dengan bersantai di taman bersama Jesse Choi. 
Meski begitu, penampilannya di momen tersebut tampak tetap ‘on point’. 


2. Celana bikin salfok

3 Potret OOTD Maudy Ayunda Liburan dengan Suami di Taman
3 Potret OOTD Maudy Ayunda Liburan dengan Suami di Taman

Sekilas, tidak ada yang aneh dalam penampilan Maudy Ayunda di momen tersebut. Namun, netizen justru dibuat salfok alias salah fokus dengan celana jeans yang dikenakannya. 

Pasalnya, jeans tersebut memiliki gradasi warna tanah bak habis terendam banjir lumpur. Pelantun ‘Perahu Kertas’ tersebut tampak memadukannya dengan atasan tanktop berwarna cokelat. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/612/3011783/pesan-cinta-maudy-ayunda-untuk-jesse-choi-di-wedding-anniversary-ke-2-3AvmlAXmQw.jpg
Pesan Cinta Maudy Ayunda untuk Jesse Choi di Wedding Anniversary ke-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/612/2996595/potret-maudy-ayunda-nikmati-liburan-cantik-bareng-suami-di-lombok-YRJLGfU1eR.jpg
Potret Maudy Ayunda Nikmati Liburan Cantik Bareng Suami di Lombok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/194/2991675/5-ide-outfit-bukber-ala-maudy-ayunda-simple-tapi-menarik-perhatian-GgGbE4AfM7.jpg
5 Ide Outfit Bukber ala Maudy Ayunda, Simple Tapi Menarik Perhatian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/612/2981952/potret-maudy-ayunda-nonton-konser-taylor-swift-pakai-sepatu-hak-tinggi-netizen-heboh-6XHpp1UZJZ.jpg
Potret Maudy Ayunda Nonton Konser Taylor Swift Pakai Sepatu Hak Tinggi, Netizen: Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/194/2965728/tips-ootd-ala-maudy-ayunda-simple-tapi-tetap-formal-DuKKxcQqUD.jpg
Tips OOTD ala Maudy Ayunda, Simple Tapi Tetap Formal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/194/2957086/-fIgxrmRyfn.jpg
Begini Tips Mix and Match OOTD Andalan Maudy Ayunda
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement