3 Potret OOTD Maudy Ayunda Liburan dengan Suami di Taman, Netizen Malah Salfok ke Celana!

Maudy Ayunda kembali mencuri perhatian karena penampilannya di momen liburan Lebaran 2025.

Sebelumnya, Maudy Ayunda dan keluarganya sempst menarik perhatian publik dengan penampilan elegan mereka dalam balutan busana bernuansa putih dan olive di momen Lebaran.

Terbaru, Maudy Ayunda kembali sukses mencuri perhatian netizen karena penampilan uniknya di momen liburan Lebaran 2025, bersama sang suami, Jesse Choi.

Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun Instagram @maudyayunda, Senin (7/4/2025).

1. Liburan santai di taman

Maudy Ayunda baru-baru ini membagikan postingan yang berisi deretan potret ketika dirinya menghabiskan liburan dengan bersantai di taman bersama Jesse Choi.

Meski begitu, penampilannya di momen tersebut tampak tetap ‘on point’.



2. Celana bikin salfok

Sekilas, tidak ada yang aneh dalam penampilan Maudy Ayunda di momen tersebut. Namun, netizen justru dibuat salfok alias salah fokus dengan celana jeans yang dikenakannya.

Pasalnya, jeans tersebut memiliki gradasi warna tanah bak habis terendam banjir lumpur. Pelantun ‘Perahu Kertas’ tersebut tampak memadukannya dengan atasan tanktop berwarna cokelat.