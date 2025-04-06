8 Fakta Menarik dan Potret Dita Karang yang Hengkang dari SECRET NUMBER

8 Fakta Menarik dan Potret Dita Karang yang Hengkang dari SECRET NUMBER, (Foto: Instagram)

Baru-baru ini, Dita Karang mengumumkan untuk keluar dari grup K-pop SECRET NUMBER dan tidak memperpanjang kontrak dengan agensi Vine Entertainment.​

Pengumuman tersebut disampaikan Dita Karang melalui media sosial dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

Dita Karang menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah diskusi panjang dan disepakati secara baik-baik. ​

Dita keluar bersama dengan empat anggota tersebut, sehingga SECRET NUMBER hanya menyisakan dua anggota, yaitu Soodam dan Zuu. ​

Berikut potret dan beberapa fakta menarik termait Dita Karang, dilansir Okezone dari berbagai sumber, Senin (7/4/2025).

1. Idol K-Pop Pertama dari Indonesia

Dita Karang adalah orang Indonesia pertama yang debut di industri K-Pop. Ia menjadi bagian dari girl group SECRET NUMBER sejak debut pada 19 Mei 2020.

2. Nama Asli dan Asal

Nama lengkap Dita Karang sendiri adalah Anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang, menunjukkan garis keturunan Bali. Ia lahir di Yogyakarta, Indonesia, pada 25 Desember 1996.



3. Lulusan AMDA New York

Dita merupakan lulusan American Musical and Dramatic Academy (AMDA) di New York, di mana ia mempelajari seni pertunjukan (performing arts), khususnya menari.

4. Pernah Menjadi Trainee di Amerika

Sebelum pindah ke Korea Selatan, Dita sempat berlatih di Born Star Training Center, sebuah akademi hiburan terkenal di New York.