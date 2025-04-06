5 Zodiak yang Susah Move On dari Momen Liburan

Berikut adalah zodiak yang paling susah move on dari liburan, alias mereka yang setelah libur panjang masih terbawa suasana santai, rindu suasana jalan-jalan, atau baper kangen momen liburan.

Momen liburan sendiri memang jadi hal yang sangat menyenangkan dan bahkan langka bagi sebagian orang, apalagi yang sehari-harinya disibukkan dengan pekerjaan, sekolah, atau aktivitas rutin lainnya.

Nah, berikut beberapa zodiak yang susah move on dari momen liburan, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Senin (7/4/2025).



1. Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Cancer termasuk salah satu zodiak yang paling susah move on dari liburan, dan ini bukan tanpa alasan.

Zodiak yang dikenal emosional dan penuh perasaan ini benar-benar menikmati momen kebersamaan dan suasana yang menyentuh hati selama liburan.

Buat Cancer, quality time lebih penting daripada destinasi liburan itu sendiri. Makanya setelah liburan selesai, mereka sering merasa kehilangan suasana hangat itu.



2. Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Pisces adalah salah satu zodiak yang paling susah move on dari liburan, dan itu wajar banget kalau kamu (atau teman kamu) berzodiak Pisces dan jadi mellow setelah liburan selesai.

Pisces gampang baper dan terikat secara emosional dengan momen. Jadi setiap detail dari liburan bisa nempel di hati, mulai dari pemandangan, orang-orang, sampai lagu yang diputar di perjalanan.



3. Taurus (20 April – 20 Mei)

Taurus suka banget suasana nyaman, tenang, dan slow life, persis seperti saat liburan. Balik ke rutinitas yang sibuk dan penuh tuntutan bikin mereka malas gerak (mager).

Taurus itu zodiak yang butuh waktu buat beralih dari satu suasana ke suasana lain. Setelah terbiasa bangun siang dan santai, transisi ke kerja lagi bisa terasa berat banget.

Liburan buat Taurus bukan harus mewah, tapi saat mereka bisa makan enak, tidur cukup, dan gak dikejar deadline. Hal-hal simpel kayak gitu bikin mereka makin enggan balik ke rutinitas harian.