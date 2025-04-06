Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Makan Nasi Uduk Tanpa Takut Gemuk? Coba Tips dari dr Zaidul Akbar Ini

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |23:51 WIB
Makan Nasi Uduk Tanpa Takut Gemuk? Coba Tips dari dr Zaidul Akbar Ini
Tips makan nasi uduk tanpa takut gemuk dari Zaidul Akbar. (Foto: YouTube dr Zaidul Akbar)
SIAPA yang tidak suka dengan nasi uduk? Makanan khas Indonesia ini jadi salah satu santapan favorit di masyarakat. Setelah momen Lebaran ini, nasi uduk kerap jadi pilihan santapan setelah bosan dengan olahan daging.

Biasanya, nasi uduk sering ditemukan di pagi hari dan dijadikan sarapan. Berbagai lauk pauk seperti telur hingga tempe pun menjadi pendamping dari lezatnya nasi uduk.

Namun, perlu Anda pahami bahwa sarapan nasi uduk juga harus dibatasi. Hal ini diungkap dr. Zaidul Akbar di kanal YouTube miliknya.

Tak hanya itu, ada pula beberapa tips mengonsumsi nasi uduk agar lebih sehat, khususnya saat sarapan.

Seperti apa tips dan caranya? Yuk disimak, seperti dilansir dari kanal YouTube, dr Zaidul Akbar Official, Minggu (6/4/2025).

1. Jangan terlalu banyak

Pertama, tidak mengonsumsi nasi uduk terlalu banyak. Zaidul Akbar mengatakan, terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat di pagi seperti nasi uduk, bisa membuat otak tak fokus hingga mengantuk.

“Kalau mau badannya gak lemot, matanya gak ngantuk, nasinya jangan banyak-banyak,” kata Zaidul.

Selain itu, Zaidul Akbar mengatakan, tubuh memiliki growth hormon yang muncul di malam hari. Karenanya, di pagi hari Anda disarankan untuk tidak terlalu banyak sarapan.

“Growth hormon itu adalah hormon reparasi yang bekerjanya saat tidak ada makanan (dalam tubuh). Kalau Anda mau badannya fit di pagi hari, jangan banyak makan,” ucapnya.

 

Telusuri berita women lainnya
