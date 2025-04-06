Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Togap Tereliminasi dari MasterChef Indonesia Season 12 Gara-Gara Ubi Ungu, Chef Renatta: Hidangan Kamu Banyak Salahnya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |19:07 WIB
Togap Tereliminasi dari MasterChef Indonesia Season 12 Gara-Gara Ubi Ungu, Chef Renatta: Hidangan Kamu Banyak Salahnya
Togap tereliminasi dari MasterChef Indonesia Season 12 gara-gara ubi ungu. (Foto: MCI)
A
A
A

TOGAP harus mengakhiri perjalanannya di MasterChef Indonesia Season 12 usai tersingkir di babak Pressure Test yang tayang pada Minggu (6/4/2025). Dalam tantangan tersebut, Togap mendapatkan bahan utama berupa ubi ungu yang harus diolah menjadi hidangan kreatif dan menggugah selera.

Sayangnya, strategi Togap justru berbalik menjadi bumerang. Dia memilih menyulap ubi ungu, yang identik dengan sajian manis menjadi hidangan savory khas Meksiko, lengkap dengan tortilla dan potongan daging tenderloin.

Namun, keputusan tersebut kurang membuahkan hasil. Para juri menilai hidangan Togap gagal menonjolkan cita rasa khas ubi ungu sebagai elemen utama. Ditambah lagi, penyajian atau plating makanannya dinilai kurang rapi, yang semakin memperlemah kesan keseluruhan hidangan. Alhasil, Togap harus pulang dan mengakhiri mimpinya di galeri MasterChef Indonesia.

Saat momen menegangkan di Pressure Test mencapai puncaknya, Malrani dan Togap berdiri berdampingan menanti keputusan juri. Keduanya sama-sama mendapat sorotan karena hidangan yang dinilai belum maksimal.

Togap tereliminasi dari MasterChef Indonesia Season 12 gara-gara ubi ungu. (Foto: MCI)
Togap tereliminasi dari MasterChef Indonesia Season 12 gara-gara ubi ungu. (Foto: MCI)

Akhirnya dengan nada serius, Chef Renatta menyebut nama Togap sebagai peserta yang harus mengakhiri perjalanannya di galeri MasterChef Indonesia Season 12. Keputusan tersebut menjadi akhir dari perjuangan Togap, sementara Malrani berhasil selamat dan melanjutkan langkahnya di kompetisi.

“Orang pertama yang harus meninggalkan Galeri MasterChef Indonesia Season ke-12, mungkin di pressure test kali ini bisa dibilang tidak berhasil membuktikan keterampilannya, kreativitasnya,” tutur Chef Renatta.

“Dengan berat hati, Togap. So Togap, hidangan kamu memang hari ini terlalu banyak salahnya. This is the end, thank you,” katanya.

Meski tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya, Togap tetap tegar menerima kenyataan pahit harus pulang dari galeri MasterChef Indonesia Season 12. Dengan lapang dada, dia menjadikan momen perpisahan itu sebagai kenangan manis. Pasalnya, dia bisa segera kembali ke rumah dan memeluk sang buah hati yang masih kecil.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175416//rempah_bakar-7kAb_large.JPG
Jerry–Pemenang Master Chef Indonesia, Buka Cabang Baru Restoran Rempah Bakar di Tangerang Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/33/3171558//chef_juna_rorimpandey-i4l2_large.jpg
Chef Juna Klaim Tak Pernah Patah Hati: Karena Gue Pakai Logika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/298/3161856//herspective-nJfw_large.jpg
Ikut MasterChef Jadi Titik Balik Hidup hingga Punya Resto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592//laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/298/3152697//siap_bersaing_di_galeri_masterchef_indonesia_ikuti_audisinya_sekarang-EvAS_large.jpg
Siap Bersaing di Galeri MasterChef Indonesia? Ikuti Audisinya Sekarang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/612/3144780//viral_lamaran_di_galeri_saat_menang_masterchef_indonesia_fajar_akan_nikahi_zahra_tahun_ini-IU8s_large.jpg
Viral Lamaran di Galeri Saat Menang MasterChef Indonesia, Fajar Akan Nikahi Zahra Tahun Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement