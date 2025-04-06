Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Mewah Banget, Nagita Slavina Pakai Jam Seharga Mobil saat Lebaran

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 07 April 2025 |18:22 WIB
Mewah Banget, Nagita Slavina Pakai Jam Seharga Mobil saat Lebaran
Nagita Slavina Pakai Jam Seharga Mobil saat Lebaran. (Foto: IG FNS)
A
A
A

Gaya fashion Nagita Slavina tak pernah lepas dari sorotan publik. Di momen lebaran kemarin, istri Raffi Ahmad ini pun selalu tampil elegan nan mewah dengan outfit yang fantastis.

Salah satu yang jadi sorotan ialah jam tangan yang dikenakan ibu tiga anak ini. Jam tangan tersebut begitu elegan dan menambah aura mahal pada tampilannya.

Dari Instagram, @fanpage_nagitaslavina, wanita yang akrab disapa Gigi ini mengenakan jam tangan dari brand ternama, Audemars Piguet. Jam ini terlihat mewah dengan nuansa gold yang menawan.

Jam seri Royal Oak Mini Frosted ini memiliki desain simple dan timeless yang cocok dikenakan di segala acara. Warna emasnya pun menambah kesan mewah pada tampilannya.

Nagita Slavina

Jam tangan tersebut juga senada dengan outfit Nagita saat momen lebaran. Nampak ia mengenakan kebaya dengan vest bernuansa kuning yang lembut sehingga memberikan kesan cerah.

Meski memiliki desain yang simple, jam tangan Nagita Slavina tentu tak kaleng-kaleng. Jam tersebut setara dengan mobil dan dibanderol seharga USD34 ribu atau sekitar Rp569 juta.

Ini bukan pertama kalinya Nagita Slavina bikin netizen salfok dengan harga asesorisnya. Ia terkenal ssbagai selebritis yang kerap mengoleksi barang mewah dengan harga fantastis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
