5 Spot Foto OOTD Baju Lebaran di Jakarta, Dijamin Estetik!

Lebaran tanpa foto OOTD (Outfit of the Day), rasanya seperti ketupat tanpa opor. Tetap bisa, tapi kurang lengkap!

Baju baru, suasana Lebaran yang meriah, dan kumpul keluarga jadi momen sempurna untuk mengabadikan penampilan terbaik.

Apalagi sekarang banyak spot Instagramable di Jakarta yang bisa bikin foto OOTD makin estetik. Jakarta menawarkan berbagai lokasi menarik untuk berfoto OOTD dengan baju Lebaran Anda.

berikut beberapa rekomendasi tempat yang dapat Anda kunjungi

1. Ashta District 8

Terletak di SCBD, Jakarta Selatan, Ashta District 8 menawarkan spot foto dengan latar belakang gedung-gedung bertingkat yang modern dan estetik.

Desain arsitektur yang unik menjadikan tempat ini cocok untuk menampilkan OOTD Lebaran Anda. ​



2. MRT Dukuh Atas

Area sekitar stasiun MRT Dukuh Atas memiliki nuansa urban yang khas, dengan jalur pedestrian yang luas dan pemandangan kota yang menarik.

Spot ini sangat cocok untuk Anda yang ingin menampilkan OOTD dengan latar belakang suasana perkotaan Jakarta. ​



3. Bundaran HI

Sebagai ikon Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia menawarkan latar belakang yang klasik dan elegan.

Berfoto di sekitar area ini, terutama saat pagi atau sore hari, dapat memberikan hasil yang memukau untuk OOTD Lebaran Anda. ​