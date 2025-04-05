7 Rest Area yang Jual Oleh-Oleh Mudik, Cocok Bagi Pemudik yang Lupa Beli di Kampung Halaman

Puncak arus balik mudik masih berlangsung hingga hari ini, Minggu (6/4/2025). Tak sedikit dari pemudik yang harus mengejar waktu demi bisa kembali sampai ke perantauan, hingga tak sempat membeli oleh-oleh di kampung halaman.

Beli oleh-oleh pulang mudik sendiri sudah jadi tradisi wajib buat banyak orang di Indonesia. Selain buat keluarga di rumah, oleh-oleh juga bisa jadi bentuk perhatian ke tetangga, teman kantor, atau orang-orang terdekat.

Nah, bagi pemudik jalur darat yang tak sempat membeli oleh-oleh di kampung halaman, bisa lho mampir di beberapa rest area yang menyediakan pusat oleh-oleh khas daerah setempat.

Berikut adalah beberapa rest area di Indonesia yang dikenal memiliki pusat oleh-oleh yang patut Anda kunjungi, dirangkum Okezone dari berbagai sumber:

1. Rest Area KM 429 Tol Semarang-Solo

Rest area ini menawarkan pusat oleh-oleh dengan berbagai jajanan khas Jawa Tengah, seperti madu mongso, keripik pisang, klanting, dan pisang aroma. Meskipun area tokonya tidak terlalu luas, pilihan produknya cukup lengkap dan harganya terjangkau. ​



2. Rest Area KM 97 Tol Cipularang

Terletak di jalur Bandung menuju Jakarta, rest area ini memiliki deretan toko oleh-oleh khas Bandung.

Produk yang tersedia antara lain bolu pisang, tahu susu, kue balok, dan keripik tempe. Selain itu, fasilitas di rest area ini cukup lengkap, termasuk masjid dan area bermain anak. ​



3. Rest Area KM 260B (Banjaratma) Tol Pejagan-Pemalang

Dikenal sebagai "Rest Area Heritage-Banjaratma," tempat ini memanfaatkan bekas pabrik gula sebagai area istirahat. Selain spot foto menarik, rest area ini memiliki pusat belanja UMKM yang menjual batik dan produk lokal lainnya. ​