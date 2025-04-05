8 Camilan Sehat untuk Pendamping Perjalanan Mudik Lebaran, Salah Satunya Kacang-Kacangan

Camilan sehat penting saat mudik Lebaran karena perjalanan bisa panjang, melelahkan, dan sering kali sulit menemukan makanan yang benar-benar sehat di jalan.

Mudik sering kali butuh waktu berjam-jam, bahkan seharian. Camilan sehat seperti kacang-kacangan, buah, atau roti gandum bisa memberikan energi tanpa bikin cepat lapar atau lemas.

Selain itu, makanan tinggi gula atau karbohidrat sederhana (seperti snack kemasan) bisa bikin gula darah naik-turun drastis, menyebabkan rasa ngantuk. Camilan sehat dengan protein dan serat membantu menjaga stamina lebih stabil.

Berikut beberapa ide camilan sehat yang praktis dan enak untuk menemani perjalanan mudik Lebaran.



1. Buah-Buahan Segar atau Kering

Buah segar penting saat mudik Lebaran karena punya banyak manfaat yang bisa membantu tubuh tetap fit selama perjalanan panjang.

Buah mengandung gula alami seperti fruktosa yang bisa memberikan energi tanpa bikin ngantuk atau lemas, beda dengan camilan tinggi gula tambahan yang bikin crash setelahnya.

Pilih yang tahan lama seperti apel, pir, jeruk, atau pisang. Alternatif lain yang bisa dibawa yakni kurma, kismis, atau mangga kering tanpa gula tambahan.



2. Kacang-Kacangan dan Biji-Bijian

Kacang-kacangan dan biji-bijian adalah camilan sehat yang penting saat mudik Lebaran karena punya banyak manfaat, terutama untuk energi dan kesehatan selama perjalanan.

Kacang dan biji-bijian mengandung lemak sehat, protein, dan serat yang memberi energi secara bertahap, jadi nggak mudah lapar dan tetap bertenaga selama perjalanan.

Misalnya, Almond, mete, kacang tanah, atau biji labu yang dipanggang tanpa garam. Bisa juga bikin campuran trail mix dengan dark chocolate dan kismis.



3. Roti Gandum atau Sandwich Sehat

Roti gandum dan sandwich sehat adalah pilihan camilan yang tepat saat mudik Lebaran. Roti gandum mengandung serat tinggi, yang membantu pencernaan dan memberikan rasa kenyang lebih lama.

Ini penting saat perjalanan jauh, biar nggak cepat lapar dan jadi sering jajan makanan tidak sehat. Isi roti gandum dengan selai kacang, keju, atau telur rebus untuk sumber energi.



4. Granola Bar atau Oatmeal Cookies

Granola bar atau oatmeal cookies itu camilan yang praktis, sehat, dan mengenyangkan, makanya cocok banget buat mudik Lebaran.

Granola bar dan oatmeal cookies mengandung karbohidrat kompleks dari oat yang dicerna perlahan, jadi bisa memberi energi lebih lama tanpa bikin cepat lapar.