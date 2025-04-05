Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

3 Strategi Kemenpar Hadapi Tarif Timbal Balik Donald Trump, Salah Satunya Ekspor Jasa Pariwisata

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |12:44 WIB
Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |12:44 WIB
3 Strategi Kemenpar Hadapi Tarif Timbal Balik Donald Trump, Salah Satunya Ekspor Jasa Pariwisata
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) ikut buka suara terkait kebijakan ‘Tarif Timbal Balik’ yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap produk impor dari sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa sektor pariwisata dapat menjadi alat pertahanan ekonomi nasional dalam menghadapi tekanan eksternal akibat kebijakan tarif dagang dari Amerika Serikat (AS). 

Menurutnya, Indonesia mampu mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki sektor pariwisata sebagai sumber devisa utama yang bebas dari hambatan perdagangan.

“Ketika ekspor barang terkena tarif tinggi, kita harus melihat sektor lain yang bisa menjadi penyeimbang. Pariwisata adalah bentuk ekspor jasa yang tidak terganggu oleh kebijakan tarif dagang,” ujar Widiyanti, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/4/2025).

“Dengan menarik lebih banyak wisatawan mancanegara, kita dapat menjaga stabilitas Rupiah dan cadangan devisa,” lanjutnya. 

Widiyanti lantas mengajak para pemangku kepentingan di sektor pariwisata untuk memperhatikan tiga strategi utama dalam menghadapi dinamika perdagangan global. Berikut diantaranya. 


1. Pariwisata Sebagai “Ekspor Jasa” Penyeimbang

Dengan kekayaan alam, seni budaya, juga kreativitas masyarakat yang ada, Indonesia memiliki potensi inheren pariwisata yang sangat tinggi. Namun, persebaran 13,9 juta wisatawan mancanegara yang hadir di Indonesia saat ini masih sangat terpusat di destinasi tertentu.

Kemenpar lantas mengajak pelaku usaha pariwisata di seluruh daerah untuk bersiap dan beraksi, memanfaatkan peluang dari perubahan dinamika global  untuk menggiatkan Indonesia sebagai destinasi wisata dunia. 

Kesiapan destinasi, produk wisata, usaha pariwisata, tenaga kerja, hingga promosi yang terarah perlu diupayakan secara terintegrasi. 

Didukung upaya promosi dan pengembangan yang Pemerintah lakukan, Kemenpar optimistis upaya ini akan menjadi sumber devisa yang tinggi, memitigasi dinamika global dan menjadi “ekspor jasa” penyeimbang.

 

Halaman:
1 2
      
