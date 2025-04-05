Advertisement
HOME WOMEN FOOD

6 Resep Ide BBQ untuk Isi Liburan Lebaran Bareng Keluarga, Ada Versi Vegetarian Loh!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |18:36 WIB
6 Resep Ide BBQ untuk Isi Liburan Lebaran Bareng Keluarga, Ada Versi Vegetarian Loh!
6 Resep Ide BBQ untuk Isi Liburan Lebaran Bareng Keluarga, Ada Versi Vegetarian Loh! (Foto: Freepik)
Barbeque (BBQ) adalah pilihan seru untuk mengisi waktu liburan Lebaran bersama keluarga atau teman.

BBQ adalah metode memasak dengan cara memanggang atau membakar makanan di atas bara api atau panggangan. BBQ bukan sekadar makan, tapi juga aktivitas bersama yang bisa dilakukan bareng keluarga dan teman sambil ngobrol dan bercanda.

Berbagai macam bahan makanan bisa dipanggang, seperti daging sapi, ayam, seafood, sosis, bakso, hingga sayuran.
Bumbu dan saus bisa disesuaikan dengan selera, baik itu manis, pedas, asin, atau gurih. 

BBQ biasanya dilakukan di halaman rumah, taman, atau area terbuka, menciptakan suasana yang lebih santai dan menyenangkan. Cocok untuk piknik kecil atau sekadar menikmati udara segar setelah sibuk dengan kunjungan Lebaran.

Nah, berikut daftar resep BBQ yang praktis, enak, dan mudah dibuat, dirangkum Okezone dari berbagai sumber. 

1. Sate Ayam BBQ Madu

Bahan:
* 500 gr dada ayam (potong dadu)
* 2 sdm madu
* 2 sdm kecap manis
* 1 sdm saus tiram
* 1 sdt bawang putih bubuk
* ½ sdt garam & merica
* Tusuk sate

Cara Membuat:

1. Campur madu, kecap manis, saus tiram, bawang putih bubuk, garam, dan merica.
2. Rendam ayam dalam bumbu selama 1 jam.
3. Tusukkan ayam ke tusuk sate, lalu panggang di atas bara api atau grill pan.
4. Bolak-balik sambil dioles sisa bumbu hingga matang dan kecokelatan.


2. Daging Sapi BBQ Bulgogi Style

Bahan:
*  500 gr daging sapi slice (sirloin/ribeye tipis)
* 3 sdm kecap asin
* 2 sdm gula aren/gula merah
* 2 sdm saus tiram
* 1 sdm minyak wijen
* 2 siung bawang putih (parut)
* ½ sdt lada hitam

Cara Membuat:

1. Campur semua bahan bumbu, aduk rata. Rendam daging dalam bumbu selama 2 jam agar meresap.
2. Panggang di atas grill hingga matang, sajikan dengan saus sambal atau mayones.


3. Udang Panggang Pedas Manis

Bahan:
* 300 gr udang besar (buang kepala, belah punggung)
* 2 sdm saus tomat
* 2 sdm saus BBQ
* 1 sdm kecap manis
* 1 sdt cabai bubuk (opsional)
* 1 sdt air jeruk nipis

Cara Membuat:

1. Campur semua bumbu, lalu lumuri udang. Diamkan 30 menit agar meresap.
2. Panggang udang di atas bara api atau teflon hingga berubah warna dan matang.

 

