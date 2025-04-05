Feng Shui Sebut Pakai Baju Baru Dapat Buang Sial, Ini 5 Alasannya!

Feng Shui Sebut Pakai Baju Baru Dapat Buang Sial, Ini 5 Alasannya, (Foto: Freepik)

Perayaan Idul Fitri biasanya identik dengan baju baru. Dalam Islam, baju baru memiliki makna yang berkaitan dengan kesyukuran, kebersihan, dan penyegaran diri.

Membeli dan menggunakan baju baru sering berkaitan dengab momen-momen penting seperti Idul Fitri, Idul Adha, atau acara-acara istimewa lainnya.

Tak hanya di Islam aja, dalam Feng Shui alias ilmu atau filosofi dari Tiongkok kuno, baju baru diyakini dapat membawa energi positif karena melambangkan awal yang segar, perubahan, dan keberuntungan.

Berikut beberapa alasan mengapa baju baru dianggap bisa meningkatkan energi seseorang menurut prinsip Feng Shui, dirangkum Okezone dari berbagai sumber.

1. Simbol Awal yang Baru

Mengenakan baju baru mencerminkan pembaharuan energi dan niat baik untuk

menarik keberuntungan.

Ini sering dikaitkan dengan Tahun Baru Imlek, di mana tradisi memakai baju baru melambangkan menghilangkan energi lama dan menyambut keberuntungan baru.



2. Warna Mempengaruhi Energi

* Merah : Menarik keberuntungan dan kebahagiaan.

* Kuning/Emas : Simbol kemakmuran dan kejayaan.

* Hijau : Meningkatkan keseimbangan dan kesehatan.

* Biru : Memberikan ketenangan dan kedamaian.

* Putih : Mewakili kemurnian dan awal yang segar.

3. Menghilangkan Energi Lama

Baju lama yang sudah usang atau penuh kenangan buruk bisa menyimpan energi negatif. Dengan memakai baju baru, seseorang secara simbolis "melepaskan" masa lalu dan membuka diri untuk energi positif.