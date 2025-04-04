Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Anti Mager! Intip 4 Tips Aktif Olahraga Lagi Setelah Lebaran

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 04 April 2025 |13:06 WIB
Anti Mager! Intip 4 Tips Aktif Olahraga Lagi Setelah Lebaran
4 Tips Aktif Olahraga Lagi Setelah Lebaran. (Foto: Freepik)
A
A
A

Konsumsi makanan secara berlebihan biasa terjadi saat perayaan Idul Fitri. Saat lebaran, berbagai menu masakan olahan seperti rendang, opor hingga ketupat memang begitu sedap di lidah. Belum lagi aneka kue lebaran yang banyak mengandung gula.

Setelah makan enak ini, ada baiknya Anda kembali aktif berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh setelah mengonsumsi aneka olahan makanan.

Jangan mager, ada beberapa cara mudah dan simple yang bisa Anda lakukan bila mulai malas kembali berolahraga. Selain mengembalikan semangat, cara ini juga baik untuk mood Anda sebelum bergerak.

Berikur informasi tips aktif olahraga setelah Idul Fitri, menlansir berbagai sumber, Jumat (4/4/2025).

1. Luangkam Waktu

Cara pertama ialah meluangkan waktu untuk olahraga. Usai Idul Fitri, biasanha kita ingin banyak bersantai dan menghabiskan waktu liburan.

Cobalah luangkan waktu untuk berolahraga. Cara ini membuat Anda terpacu untukntetap bergerak dan olahraga setelah Idul Adha.

2. Mulai Perlahan

Memulai olahraga yang baik ialah dengan perlahan-lahan. Ada baiknya Anda tak langsung memulai gerakan berst.

Mulai lah dengan kegiatan yang sederhana seperti jalan kaki, atau peregangan. Cara ini lebih efektif dan sehat. Jika langsung memulainya dengan jenis olaharga yang berat, tubuh akan kaget dan bisa berdampak buruk bagi kesshatan.

3. Jangan Terlalu Berat

Memilih jenis olahraga yang pas juga perlu dilakukan. Pilih jenis olahraga yang mudah dan menyenangkan. Hindari jenis olahraga yang terlalu berat dan menguras tenaga. Coba untuk mendengarkan tubuh agar bisa menyesuaikan olahraga yang tepat.

 

Halaman:
1 2
      
