8 Destinasi Wisata Alternatif yang Bisa Kamu Kunjungi saat Libur Lebaran

Hari Raya Idul Fitri dimanfaatkan masyarakat Indonesia untuk bersilaturahmi dan pergi ke tempat liburan. Sejumlah tempat ikonik di berbagai daerah diserbu ribuan orang yang ingin bersantai menikmati waktu bersama keluarga.

Berikut beberapa destinasi wisata alternatif yang bisa kamu kunjungi ketika Lebaran bersama dengan kerabat, dirangkum dari berbagai sumber,

1. Telaga Batu

Sebuah danau buatan yang sumber airnya langsung dari mata air dan letaknya di antara perbukitan dan pepohonan yang rindang. Destinasi wisata alam yang buka selama 24 jam tiap harinya ini terletak di Jl. Curug Pangeran, Gn. Picung, Kec. Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan untuk tiket masuknya dikenai biaya sebasar Rp10.000/orang.

Selain berenang, wisata ini menyediakan tempat untuk berkemah untuk menginap. Udara dan suasana dari Telaga Biru ini sangat cocok sebagai tempat melepas penat sekaligus berlibur bersama keluarga.

2. Kebun Teh Tambi

Wisata dengan pemandangan alam perkebunan teh seluas 830 yang terletak di Gunung Sindoro tepatnya di Tegalrejo, Tambi, Kec. Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Wisata perkebunan teh yang sudah berdiri sejak 1865 yang berada di 800-2000 meter di atas permukaan air laut menawarkan kegiatan menarik, seperti belajar mengenai pengelolaan teh, proses produksi teh, hingga menikmati the tubruk asli dengan pemandangan yang sangat indah.

3. Lazy River Penarungan

Wisata alam yang terletak di Banjar Belungbang, Penarungan, Mengwi, Badung Regency, Bali ini menyajikan permainan yang dapat mengacu adrenaline. Dengan biaya masuk sebesar Rp35.000/orang saja kamu sudah dapat menikmati arung jeram bersama dengan keluargamu. Wisata ini buka setiap hari mulai dari jam 09.00 – 17.00 WITA.

4. Hutan Pinus Cikole Pal 16

Wisata alam yang terletak di Jl. Raya Tangkuban Parahu, Lembang, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat juga menawarkan permainan yang tak kalah seru dan menantang adrenalin, seperti sepeda gantung, archery, paintball, dan lainnya.

Selain menawarkan pemandangan alam yang luar biasa, wisata ini juga ramah anak karena menyediakan play ground untuk tempat bermain anak-anak.

Tak hanya itu wisata hutan pinus ini juga menyediakan tempat untuk camping, berbagai kuliner dan sangat cocok sebagai tempat untuk family gathering, acara kantor atau acara lainnya yang jumlah orangnya banyak.

5. Funifun

Destinasi ini sangat ramah anak dan bisa dinikmati oleh berbagai kalangan usia. Funifun merupakan playground terbesar dengan dua lantai di Grand Kota Bintang yang terletak di Jl. kota bintang boulevard No.kavling 1B, RT.004/RW.002, Jakasampurna, Bekasi Barat, Bekasi. Playground ini buka setiap hari dari pukul 10.00 – 22.0, tetapi sebelum masuk ke arena bermain ini harus reservasi terlebih dahulu.

Playground ini tidak hanya menyediakan mandi bola saja, tetapi juga menyediakan berbagai permainan, seperti trampolin, berbagai game arcade, bowling, VR game, dan berbagai permainan seru lainnya.

6. Rivera Outbond & Edutainment

Wisata outbond yang sudah berdiri sejak tahun 2019 dan memiliki berbagai wahana, seperti tubing, flying fox, perahu air, ezy roller, kursi gantung, electric car, trampoli, wall climbing, rope dan obstacle ini biaya tiket masuk ketika hari biasa sebesar Rp30.000, sedangkan saat hari libur tiket masuknya sebesar Rp35.000. Wisata ini terletak di Bogor Nirwana Residence, Jl. Raya Pahlawan-Dereded, Kota Bogor, Jawa Barat.

Namun untuk menikmati berbagai wahana yang ada di dalam wisata ini, setiap pengunjung yang ingin menaiki wahana harus membayar lagi per-wahananya. Jadi tiket yang berkisar Rp30.000-Rp35.000 itu hanya tiket masuknya saja. Nah disaat lebaran ini, kamu dapat berkunjung bersama keluarga mu dengan menggunakan promo khusus lebaran.