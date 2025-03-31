13 Lokasi Wisata Alam, Kuliner hingga Belanja di PIK yang Cocok untuk Isi Waktu Liburan Lebaran

Lebaran adalah momen yang ditunggu-tunggu untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati waktu berkualitas. Jika Anda mencari destinasi wisata yang menawarkan kombinasi alam, kuliner, dan belanja dalam satu tempat, Pantai Indah Kapuk (PIK) adalah pilihan yang tepat.

Dengan berbagai aktivitas menarik mulai dari edukasi alam hingga pengalaman makan malam di tepi pantai, PIK siap menyambut Anda dan keluarga dalam suasana yang spesial selama libur Lebaran.

1. Eksplorasi Alam di TWA Angke Kapuk

Bagi Anda yang ingin mengajak anak-anak lebih dekat dengan alam, Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk adalah destinasi yang sempurna. Tempat ini tidak hanya menawarkan keindahan alam yang asri, tetapi juga menjadi sarana edukasi lingkungan yang bermanfaat.

Di sini, anak-anak bisa belajar tentang ekosistem mangrove, mengenal berbagai jenis burung, serta menikmati udara segar yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Dengan suasana yang tenang dan penuh keindahan alam, TWA Angke Kapuk menjadi pilihan tepat untuk rekreasi sekaligus pembelajaran bagi seluruh keluarga.

Bagi yang ingin berkunjung pada akhir pekan atau hari libur nasional, tarif masuknya adalah Rp. 35.000.- per orang untuk wisatawan Nusantara dan Rp. 125.000.- per orang untuk wisatawan mancanegara. Dengan harga tersebut, Anda bisa menikmati pengalaman wisata alam yang menyegarkan dan penuh manfaat edukatif.

2. Santai di Aloha PIK2 : Coffee Break & Dinner on The Beach

Nikmati ketenangan pantai dan semilir angin laut di Aloha PIK2, destinasi sempurna untuk bersantai bersama keluarga. Di siang hari, rasakan coffee yang menyegarkan, sementara anak-anak bisa bermain pasir dengan bebas. Saat matahari terbenam, jangan lewatkan pengalaman Dinner on The Beach yang romantis, tersedia pada 28, 29, 30 Maret serta 4, 5, dan 6 April 2025.

Libur Lebaran Anda juga akan semakin meriah dengan pertunjukan spesial Gembus Performance pada 30 Maret 2025 dan Fire Dance yang spektakuler pada 5 April 2025. Temukan momen santai dan tak terlupakan hanya di Aloha PIK2!

3. Kuliner Lezat di East Coast

Bagi para pecinta kuliner, East Coast PIK menghadirkan program spesial Feast of the East selama periode libur Lebaran. Program ini menawarkan berbagai promo menarik dari tenant-tenant makanan, memungkinkan Anda menikmati aneka hidangan lezat dengan harga spesial.

Mulai dari makanan khas Nusantara hingga sajian internasional, beragam pilihan menu siap memanjakan lidah Anda dan keluarga. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini untuk bersantap bersama orang terdekat dalam suasana yang hangat dan penuh cita rasa! Feast of the East berlangsung dari 1 Maret hingga 6 April 2025.

4. Belanja Lebaran di By The Sea

By The Sea menghadirkan program spesial Ramadan Treats, destinasi belanja yang sempurna bagi Anda yang mencari oleh-oleh atau produk lokal terbaik. Nikmati berbagai promo menarik untuk fashion, aksesori, hingga dekorasi rumah dalam suasana nyaman dengan arsitektur modern yang memanjakan mata. Selain itu, rangkaian acara spesial akan menambah kemeriahan libur Lebaran Anda, seperti Ramadan Music pada 29 Maret 2025, Camel Parade pada 30 Maret 2025, serta program belanja Ramadan Treats yang berlangsung dari 29 Maret hingga 6 April 2025.

5. Menikmati Suasana Klasik di Batavia PIK

Rasakan nuansa Jakarta tempo dulu dengan sentuhan modern di Batavia PIK, destinasi yang menghadirkan arsitektur klasik yang menawan serta berbagai pilihan tempat makan dan tempat bersantai yang nyaman. Nikmati pengalaman kuliner khas Batavia dengan pemandangan indah di sekitarnya. Libur Lebaran di Pantai Indah Kapuk (PIK) semakin meriah dengan beragam pilihan wisata seru, mulai dari edukasi alam, wisata kuliner, belanja, hingga bersantai di tepi pantai. Jangan lewatkan Performance Chef Muto "Kungfu Chef" & Mustafa Debu yang akan hadir secara spesial pada 29 – 30 Maret 2025, menjadikan momen Lebaran Anda semakin berkesan!