30 Ucapan Idul Fitri 2025 yang Unik dan Kreatif, dari yang Lucu dan Santai hingga Pakai Pantun

Hari Raya Idul Fitri identik dengan saling memaafkan. Melalui ucapan, seseorang dapat menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang mungkin pernah terjadi, baik disengaja maupun tidak.

Ucapan Idul Fitri menjadi sarana untuk menjalin dan mempererat hubungan dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan masyarakat luas. Meski tidak bisa bertemu langsung, pesan ucapan tetap bisa menjaga kehangatan hubungan.

Ucapan Idul Fitri mengingatkan bahwa semua orang sedang merayakan hari kemenangan bersama. Hal ini memperkuat rasa persatuan, terutama dalam lingkungan keluarga, komunitas, atau tempat kerja.

Nah, berikut contoh 30 daftar ucapan Idul Fitri 1446H yang bisa menjadi rekomendasi, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Minggu (30/3/2025).

Ucapan Penuh Makna

1. Kemenangan Sejati dalam Keikhlasan Kemenangan sejati adalah saat kita mampu mengalahkan ego dan membukakan pintu maaf. Semoga Idul Fitri 2025 menjadi awal baru yang penuh berkah. Mohon maaf lahir dan batin!

2. Tak ada yang lebih indah selain hati yang kembali suci. Semoga kita diberi kelapangan untuk saling memaafkan dan keberkahan untuk melangkah lebih baik. Selamat Idul Fitri 1446 H!

3. Selamat Hari Kemenangan setelah sebulan berpuasa menahan hawa nafsu. Inilah hari yang penuh kesucian dan sukacita. Mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri 2025.

Ucapan Lucu dan Santai

4. Lebaran tanpa opor dan ketupat bagai aku tanpa kamu, hambar! Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.Kalau banyak salah, mohon dimaafkan. Kalau banyak utang, mohon ditagih pelan-pelan. Selamat Idul Fitri 2025! Jangan lupa, setelah Idul Fitri kita harus kembali ke realita! Selamat Lebaran, semoga THR tidak cepat habis.

Ucapan Modern dan Kekinian

5. Eid Vibes On! Semoga Lebaran kali ini makin awesome dan penuh keberkahan.

6. Selamat Idul Fitri 1446 H! Semoga THR-nya berkah, kumpul keluarganya asik, dan makanannya bikin happy!

7. Sending you virtual hugs and Eid Mubarak wishes! Stay safe and enjoy the festive vibes.

Ucapan Idul Fitri Penuh Makna dan Harapan dengan Pantun

8. Bunga mawar harum baunya, Tumbuh indah di taman sari. Di hari yang suci dan mulia, Mohon maaf lahir dan batin, selamat Idul Fitri!

9. Beli ketupat di pasar pagi, Dimakan hangat dengan rendang. Hari kemenangan telah menanti, Mari bersalam dan bermaaf-maafan.

10. Burung dara terbang ke hutan, Hinggap di dahan sambil bernyanyi. Hari yang fitri penuh keberkahan, Semoga kita kembali suci.

11. Main layangan di tepi pantai, Benangnya putus jatuh ke kali. Lebaran tiba hati pun damai, Mohon maaf dari lubuk hati.

12. Pagi hari memetik melati, Aromanya wangi tiada tara. Selamat Idul Fitri 1446 H, Semoga bahagia menyertai kita semua.

13. Bulan Ramadhan telah berlalu, Saatnya bersua di hari nan suci. Semoga berkah senantiasa menyatu, Untukmu dan keluarga tercinta di hati.

14. Ke pasar membeli pepaya, Jangan lupa beli semangka. Idul Fitri sudah menjelang raya, Semoga kita semua penuh berkah dan bahagia.

Ucapan Hangat untuk Keluarga

15. Selamat Hari Raya Idul Fitri! Semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu menyertai keluarga kita. Mohon maaf lahir dan batin, semoga tahun ini lebih indah bersama.

16. Di hari yang suci ini, aku bersyukur memiliki keluarga yang luar biasa. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Selamat Idul Fitri!

17. Hari kemenangan ini adalah momen untuk saling memaafkan. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang selalu diberikan. Mohon maaf lahir dan batin, keluarga tercinta.

Ucapan Manis untuk Sahabat

18. Selamat Idul Fitri, sahabat terbaikku! Semoga hati kita semakin bersih dan persahabatan kita semakin erat. Maaf atas segala kesalahan, ya!

19. Lebaran kali ini mungkin kita tak bisa bertemu, tapi doaku selalu untukmu. Semoga kita diberi kebahagiaan dan kesuksesan. Mohon maaf lahir dan batin!

20. Hari yang fitri telah tiba, saatnya menyucikan hati dan menjalin silaturahmi. Semoga persahabatan kita selalu dipenuhi keberkahan. Selamat Idul Fitri!