HOME WOMEN LIFE

Tips Membagi Isi Salam Tempel Lebaran agar Lebih Merata dan Menarik

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Senin, 31 Maret 2025 |06:24 WIB
Tips Membagi Isi Salam Tempel Lebaran agar Lebih Merata dan Menarik
Tips Membagi Isi Salam Tempel Lebaran agar Lebih Merata dan Menarik. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

Salam tempel merupakan salah satu tradisi turun-temurun yang selalu dinantikan saat perayaan Idul Fitri. Selain menjadi bentuk berbagi rezeki, tradisi ini juga mempererat tali silaturahmi antar anggota keluarga. Namun, seringkali muncul kebingungan tentang bagaimana cara membagikan isi salam tempel agar adil dan tetap menyenangkan.

Istilah salam tempel ini merujuk pada kebiasaan memberikan uang dalam bentuk amplop kepada kerabat atau anggota keluarga lainnya setelah bersalaman. Biasanya, amplop yang digunakan berdesain unik dan lucu, sehingga menambah kesan spesial bagi si penerima.

Meskipun sering kali dianggap sebagai tradisi untuk anak-anak, salam tempel sebenarnya bisa diberikan kepada siapa saja, termasuk keponakan remaja, saudara yang lebih muda, atau bahkan orang tua sebagai tanda kasih sayang.

Agar pembagian salam tempel lebih adil dan merata, berikut beberapa tips salam tempel yang bisa kamu coba agar lebih seru.

1. Lakukan Budgeting

Sebelum mulai membagikan THR atau salam tempel, penting untuk melakukan budgeting agar keuangan tetap terkontrol dan dompet tidak jebol. Langkah pertama yang perlu kamu lakukan adalah menentukan jumlah dana yang akan dialokasikan dan tentunya harus disesuaikan dengan kondisi keuanganmu.

Setelah menentukan anggaran, langkah berikutnya adalah mengklasifikasikan penerima Salam Tempel ke dalam beberapa kategori, seperti anak-anak, remaja, hingga dewasa. Dengan mengelompokkan penerima berdasarkan kategori ini, pembagian akan lebih merata, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

2. Gunakan Amplop Bertema Lucu

Memberikan salam tempel saat Lebaran bukan hanya sekadar memberikan uang, tetapi juga tentang bagaimana cara menyampaikannya agar lebih berkesan, terutama untuk anak-anak. Salah satu cara kreatif yang bisa dilakukan adalah menggunakan amplop bertema lucu.

Kamu bisa memilih amplop dengan gambar karakter hewan, tokoh kartun, atau ilustrasi yang menggemaskan agar menarik perhatian anak-anak. Selain itu, agar lebih berkesan kamu bisa tambahkan kalimat-kalimat lucu atau ucapan bertema Lebaran.
Dengan cara ini, salam tempel tidak hanya menyenangkan bagi anak-anak, tetapi juga memberikan kesan unik bagi siapa saja yang menerimanya.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
