HOME WOMEN LIFE

10 Ucapan Selamat Idul Fitri 2025 dalam Bahasa Inggris dan Arab

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |11:36 WIB
10 Ucapan Selamat Idul Fitri 2025 dalam Bahasa Inggris dan Arab
Ucapan Selamat Idul Fitri 2025. (Foto: Freepik)
A
A
A

Hari Raya Idul Fitri sudah di depan mata. Mengirimkan ucapan di hari lebaran bisa menjadi jembatan untuk menjalin tali silaturahmi kepada saudara dan kerabat.

Ucapan untuk hari lebaran ini pun bisa berkesan bagi siapa saja yang mendapatkannya. Untuk itu, tak ada salahnya untuk menyiapkan ucapan lebaran yang bijak dan penuh makna.

Bila sulit merangkai kata-kata indah untuk ucapan hari raya Idul Fitri ini, tak perlu khawatir. Kali ini Anda bisa memberikan sederet ucapan untuk hari raya Idul Fitri baik dalam bahasa Inggris maupun Arab.

Berikut 10 ucapan hari raya Idul Fitri yang bijak dan penuh makna dilansir Economic Times, Minggu (30/3/2025).

Contoh ucapan Idul Fitri dalam Bahasa Inggris:
1. Eid Mubarak, from our family to yours!
2. May this Eid bring lots of love, happiness, and peace to your home. Eid Mubarak!
3. Wishing you and your family a joyous and blessed Eid! Eid Mubarak!
4. May Allah’s grace shine upon you. Eid Mubarak!
5. Sending you lots of love and luck on this beautiful day. Eid Mubarak!
6. May you shine as bright as the Moon today! Eid Mubarak!
7. This Eid, I wish Allah bless you and your family and help you overcome all challenges in life. Eid Mubarak!
8. Let us get together this Eid and celebrate love, kindness, and togetherness. Eid Mubarak!
9. Let us remember Allah and his teachings on this auspicious day. Eid Mubarak!
10. May this Eid bring prosperity, love, and success to your life. Happy Eid!

 

Halaman:
1 2
      
