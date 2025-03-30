Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Lisa BLACKPINK Kirim Doa Usai Gempa Besar Guncang Thailand

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |15:22 WIB
Lisa BLACKPINK Kirim Doa Usai Gempa Besar Guncang Thailand
Lisa BLACKPINK. (Foto: IG Pribadi)
A
A
A

Gempa bumi besar yang mengguncang Myanmar terasa di sejumlah negara di Asia. Salah satunya yang berdampak besar ialah Thailand hingga merobohkan sejumlah bangunan.

Momen ini membuat sejumlah public figure prihatin, termasuk idol K-Pop, Lalisa Manoban alias Lisa BLACKPINK.

Lewat postingan Instagram-nya, @lalalalisa_m, pelantun "Money" ini mengungkapkan rasa duka citanya yang mendalam untuk gempa Thailand. Ia memanjatkan doa untuk seluruh masyarakat Thailand di tengah musibah itu.

“Mengirimkan doa untuk semua orang yang terdampak gempa bumi. Jaga diri kalian,” tulis Lisa, Sabtu (29/3/2025).

Lisa BLACKPINK

Lisa pun memberikan emoji bendera Thailand sebagai tanda dukanya atas bencana alam tersebut. Seperti diketahui, gempa bumi yang mengguncang Myanmar hingga Thailand membuat kerusakan parah pada bangunan dan jalanan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/18/3193324//ilustrasi-7bAO_large.jpg
Gempa M 6,5 Guncang Meksiko, Tewaskan Setidaknya 2 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193312//gempa-Jjm6_large.jpg
Gempa M3 Guncang Cianjur, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193309//gempa-r3Pj_large.jpg
Gempa Magnitudo 4 Guncang Tanggamus Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/18/3193289//gempa-mr83_large.jpg
Gempa M6,5 Guncang Meksiko, Wisatawan dan Warga Panik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/340/3192987//gempa-m1vP_large.jpg
Breaking News! Awal Tahun Maluku Tenggara Barat Diguncang Gempa Berkekuatan M5,6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/18/3192247//gempa-XDVJ_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,2 Guncang Peru, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement