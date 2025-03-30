Lisa BLACKPINK Kirim Doa Usai Gempa Besar Guncang Thailand

Gempa bumi besar yang mengguncang Myanmar terasa di sejumlah negara di Asia. Salah satunya yang berdampak besar ialah Thailand hingga merobohkan sejumlah bangunan.

Momen ini membuat sejumlah public figure prihatin, termasuk idol K-Pop, Lalisa Manoban alias Lisa BLACKPINK.

Lewat postingan Instagram-nya, @lalalalisa_m, pelantun "Money" ini mengungkapkan rasa duka citanya yang mendalam untuk gempa Thailand. Ia memanjatkan doa untuk seluruh masyarakat Thailand di tengah musibah itu.

“Mengirimkan doa untuk semua orang yang terdampak gempa bumi. Jaga diri kalian,” tulis Lisa, Sabtu (29/3/2025).

Lisa pun memberikan emoji bendera Thailand sebagai tanda dukanya atas bencana alam tersebut. Seperti diketahui, gempa bumi yang mengguncang Myanmar hingga Thailand membuat kerusakan parah pada bangunan dan jalanan.