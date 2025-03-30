Wulan Guritno Ungkap Harapan ke Shalom Razade yang Jadi Kenyataan

Wulan Guritno mengungkap harapan kepada anak sulungnya, Shalom Razade Syach, yang telah menjadi kenyataan. Wanita 43 tahun itu bahkan takjub lantaran doanya diijabah oleh Tuhan.

Hal ini diungkapkan Wulan dalam perbincangan bersama Maia Estianty dalam Kanal YouTube MAIA ALELDUL TV. Semula, Maia menanyakan arti nama Shaloom yang diberikan Wulan kepada sang anak.

"Jadi emang itu nama dikasih, Shalom, emang aku pengen anaknya ramah," kata Wulan Guritno dikutip Sabtu (29/3/2025).

Bukan tanpa alasan, Wulan merasa dirinya termasuk wanita yang sangat judes ketika bertemu orang. Dia tak ingin, buah hatinya itu meniru sikap tersebut.

Wulan kemudian memutuskan untuk memberi nama anaknya dengan kata Shalom yang berarti Salam dengan harapan sang putri tumbuh dengan sikap yang ramah terhadap orang lain.