Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Wulan Guritno Ungkap Harapan ke Shalom Razade yang Jadi Kenyataan

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |14:34 WIB
Wulan Guritno Ungkap Harapan ke Shalom Razade yang Jadi Kenyataan
Wulan Guritno dan Shalom Razade. (Foto: IG Pribadi)
A
A
A

Wulan Guritno mengungkap harapan kepada anak sulungnya, Shalom Razade Syach, yang telah menjadi kenyataan. Wanita 43 tahun itu bahkan takjub lantaran doanya diijabah oleh Tuhan.

Hal ini diungkapkan Wulan dalam perbincangan bersama Maia Estianty dalam Kanal YouTube MAIA ALELDUL TV. Semula, Maia menanyakan arti nama Shaloom yang diberikan Wulan kepada sang anak. 

"Jadi emang itu nama dikasih, Shalom, emang aku pengen anaknya ramah," kata Wulan Guritno dikutip Sabtu (29/3/2025). 

Bukan tanpa alasan, Wulan merasa dirinya termasuk wanita yang sangat judes ketika bertemu orang. Dia tak ingin, buah hatinya itu meniru sikap tersebut.

Wulan Guritno dan Shalom Razade (IG)

Wulan kemudian memutuskan untuk memberi nama anaknya dengan kata Shalom yang berarti Salam dengan harapan sang putri tumbuh dengan sikap yang ramah terhadap orang lain. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/65/3192013//maria_selena-hU59_large.jpg
5 Artis Cantik yang Ternyata Lulusan ITB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/33/3191315//maia_estianty-EGol_large.jpg
Bertemu Mulan Jameela di Acara Gender Reveal Baby ALS, Sikap Maia Estianty Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/33/3191006//el_rumi_dan_syifa_hadju-jRsv_large.jpg
Ahmad Dhani Sebut El Rumi dan Syifa Hadju Menikah Pertengahan Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/33/3190139//yusman_kusuma-N1uX_large.jpg
Yusman Kusuma Bantah Selingkuh dengan Jule: Kami Hanya Teman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189377//irish_bella_dan_ammar_zoni-zSwr_large.jpg
Irish Bella Kirim Video Anak, Rindu Ammar Zoni Terlampiaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/33/3186693//gary_iskak-82YQ_large.jpg
Wulan Guritno Kenang Sosok Gary Iskak: Tulus dan Selalu Salat Tepat Waktu
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement